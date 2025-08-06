عضو بالكنيست يدعو لإزالة قبر الشهيد عز الدين القسام من حيفا

كرر عضو في الكنيست دعوته إلى إزالة قبر الشهيد عز الدين القسام من بلدة نيشر المقامة على أنقاض بلدة الشيخ الفلسطينية المهجرة في قضاء حيفا.

وقال إسحاق كروزر العضو عن حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف الشريك بالحكومة الإسرائيلية إن لجنة الداخلية في الكنيست ستناقش الأسبوع المقبل نقل القبر من بلدة نيشر.

وأضاف في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لا ينبغي أن يكون القبر مزارا لمؤيدي الإرهاب حسب تعبيره.

وكان هذا النائب اليميني المتطرف قد زار موقع القبر في يوليو/تموز الماضي ودعا لاتخاذ إجراءات فورية لإزالته.

ويعد الشيخ الشهيد عز الدين القسام، المولود في جبلة بالساحل السوري، أحد كبار المقاومين للاحتلال البريطاني لفلسطين وقد استشهد في جنين في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، ويحمل اسمَه الجناحُ العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).