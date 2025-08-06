غولان يحذر من عواقب احتلال غزة ويدعو لتوسيع التظاهر ضد نتنياهو

قال رئيس حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل يائير غولان إن حكومة بنيامين نتنياهو "تريد فرض احتلال قطاع غزة على الإسرائيليين"، محذرا من أن ذلك ستترتب عليه" تكاليف باهظة في المال والدماء ستلقي بإسرائيل في عزلة دولية وستؤدي إلى مقتل المخطوفين".

وفي تصريحات نقلتها عنه معاريف الإسرائيلية، اليوم، قال غولان "إن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو تخدم أجندة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإقامة مستوطنات جديدة في غزة، وعلى الإسرائيليين توسيع نطاق المعارضة، ويجب تعطيل الدولة حتى تعلن الحكومة عن إجراء انتخابات".

وتتصاعد خلافات في إسرائيل، إذ يتجه نتنياهو -وفق مكتبه- نحو إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها.

في المقابل، يطرح رئيس الأركان إيال زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ إستراتيجية.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت غدا الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، والتي يعارضها زامير.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويحمل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.