مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا

أفادت الشرطة الأميركية بمصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل طبية، مساء أمس الثلاثاء، في ولاية أريزونا جنوب غربي البلاد.

ووقع الحادث قرب المطار في تشينلي، على بعد نحو 321 كيلومترا شمال شرقي مدينة فلاغستاف الواقعة شمال ولاية أريزونا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن الركاب على متن الطائرة من العاملين في المجال الطبي وكانوا ينقلون مريضا إلى المستشفى.

وقال مسؤولو إدارة الطيران الفدرالية، إن طائرة من نوع "بيشتكرافت 300" تحطمت بعد ظهر اليوم أثناء الهبوط في المطار.

وحسب مسؤولين، فتحت إدارة الطيران الفدرالية ومجلس سلامة النقل الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.