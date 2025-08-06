طائرات مسيّرة وأختام متطورة.. جنوب أفريقيا تُشدد الرقابة الحدودية

في إطار جهودها لمكافحة تزوير جوازات السفر والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، أعلنت هيئة إدارة الحدود في جنوب أفريقيا بدء استخدام جيل جديد من أختام الهجرة ذات أمان عال، يتميز بخصائص تقنية متقدمة تتيح تتبع استخدامها بدقة.

ويأتي هذا الإجراء بعد تزايد حالات استخدام الأختام المزورة، والتي تقول السلطات إنها لعبت دورا في تسهيل الهجرة غير النظامية وتهديد الأمن القومي.

وأوضح مفوض الهيئة، مايكل ماسياباتو، أن "كل موظف هجرة بات يمتلك ختما خاصا يحمل رقما فريدا، يتيح تتبع عمليات استخدامه في حال الاشتباه بتورطه في تسهيل دخول غير قانوني إلى البلاد".

وقد بدأ العمل بالأختام الجديدة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب الجاري، وهي مزوّدة بعناصر مضادة للتزوير ونظام تتبع فردي يربط كل ختم بضابط الهجرة المسؤول عنه.

مراقبة جوية وتدريب متخصص

وفي سياق تعزيز الرقابة الحدودية، بدأت الهيئة توسيع استخدام الطائرات المسيّرة، حيث حصل 6 من عناصر الحرس الحدودي مؤخرا على شهادات قيادة الطائرات بدون طيار.

ومن المتوقع أن يخضع مزيد من الموظفين لتدريبات مماثلة، بهدف تعزيز مراقبة المناطق الحدودية الأكثر عرضة للاختراق، لا سيما تلك التي تشهد محاولات تسلل متكررة.

حدود هشّة وتحديات أمنية متزايدة

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق من هشاشة حدود جنوب أفريقيا، التي لطالما استُغلت من قبل مهاجرين غير نظاميين وشبكات إجرامية عابرة للحدود.

وخلال الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2025، تمكنت الهيئة من اعتراض وترحيل نحو 9954 شخصا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني، غالبيتهم من مواطني ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق.