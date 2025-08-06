روسيا تقصف منشأة غاز جنوب أوكرانيا بعشرات المسيرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن روسيا قصفت منشأة للغاز في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يقوض الاستعدادات لموسم الشتاء.

وأضاف أن بنية تحتية للغاز تعرضت للهجوم في قرية نوفوسيلسكي على الحدود مع رومانيا حيث يقع خط الربط البيني أورلوفكا الذي ينقل لأوكرانيا الغاز من خط أنابيب "ترانس بلقان".

وتابع زيلينسكي على تطبيق تليغرام "هذه ضربة متعمدة لاستعداداتنا لموسم التدفئة، وهي ضربة خبيثة تماما مثل كل ضربة روسية لقطاع الطاقة".

من جهتها، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن عشرات الطائرات الروسية المسيرة هاجمت محطة لضخ الغاز في جنوب أوكرانيا تعمل في إطار خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأذربيجان.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع تأكيدها للهجوم على منظومة نقل الغاز في أوكرانيا.

وتواجه أوكرانيا نقصا حادا في الغاز منذ سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية المدمرة هذا العام، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الغاز المحلي.

استهداف أنظمة الطاقة الأوكرانية

ودأبت روسيا على نفي استهداف المدنيين منذ أن شنت حربها الشاملة على أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات، لكنها تقول إن البنية التحتية، مثل أنظمة الطاقة، أهداف مشروعة لأنها تساعد المجهود الحربي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا بوقوع هجوم على البنية التحتية للغاز وخط أنابيب الغاز الرئيسي، قائلا إن العمل جار لتصريف الغاز من خط الأنابيب.

وتقول الشركة الأوكرانية المشغلة لخط الربط إنه كان من المقرر ضخ 0.4 مليون متر مكعب من الغاز عبر أورلوفكا اليوم.

وضخت أوكرانيا الشهر الماضي كمية تجريبية صغيرة من الغاز الأذربيجاني عبر خط أنابيب "ترانس بلقان" للمرة الأولى، وأعلنت عن خطط لزيادة واردات الغاز من شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" بشكل كبير.

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ويسمح خط "ترانس بلقان" بضخ الغاز من اليونان عبر بلغاريا ورومانيا إلى أوكرانيا، وتصف كييف هذا الطريق بأنه "مهم للغاية" لأنه يوفر إمكانية الوصول إلى الغاز المسال من محطات الغاز الطبيعي المسال اليونانية والتركية، وغاز الأنابيب الأذربيجاني والروماني، وعلى الأرجح الغاز البلغاري البحري.