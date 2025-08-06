رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا: الجزيرة صوت الأحرار في زمن الصمت

قال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ إبراهيم توفا، إن قناة الجزيرة أصبحت صوت الأحرار في العالم، حين صمت الآخرون، مشيدا بدورها الريادي في نقل الحقيقة في غزة وتغطية معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من ظلم وإبادة وحصار.

وأكد الشيخ توفا أن قناة الجزيرة تُصنَّف ضمن أبرز القنوات العالمية العادلة والموثوقة، وتحظى باحترام الشعوب في مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من مهنية عالية، ومواقف أخلاقية ثابتة في الدفاع عن القضايا الإنسانية والحقوقية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مكتب قناة الجزيرة في أديس أبابا، إذ تسلم 100 كتاب من إصدارات شبكة الجزيرة الإعلامية، كهدية مخصصة لمكتبة المجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى الفكري والمعرفي، ودعم الأنشطة التعليمية التي يشرف عليها المجلس في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الشيخ إبراهيم توفا إن الجزيرة تمثل صوت الحقيقة، حيث كسرت الصمت المفروض على قطاع غزة، وأخرجت صرخات ومعاناة الشعب الفلسطيني عبر شاشتها للعالم، وأوضح أن بما قدمته للعالم والبشرية تبوأت مكانتها في العالم.

وأضاف أن وجود الجزيرة في إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي أسهم وعزز جسر التواصل بين أفريقيا والعالم.

وعبّر الشيخ إبراهيم توفا عن امتنانه لهذه المبادرة، مؤكدا أن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية للمكتبة، وستُسهم في توسيع آفاق المعرفة لدى العلماء والباحثين وطلاب العلم، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس الوجه الحضاري لقناة الجزيرة، وتُجسّد التزامها بدعم المجتمعات عبر المعرفة والتنوير.

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ويُعدّ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الذي يترأسه الشيخ إبراهيم توفا، أعلى هيئة تمثل المسلمين في البلاد، وقد حظي باعتراف رسمي من الحكومة الإثيوبية مؤخرا، ويشرف المجلس على تنظيم شؤون المسلمين في كل مناطق الدولة.