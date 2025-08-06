ترامب: فانس خليفتي المحتمل في 2028

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نائبه جيه دي فانس قد يكون المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة عام 2028، لكنه لم يستبعد خوض السباق بنفسه لولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأميركي الحالي لا يخوله ذلك.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الثلاثاء، أن "من المبكر جدا الحديث عن ذلك، لكنه (فانس) يقوم بعمل رائع بدون شك، وربما يكون هو الأوفر حظا في هذه المرحلة".

وحضر المؤتمر الصحفي كل من فانس ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وطرح ترامب أيضا فكرة ترشيح مشترك للحزب الجمهوري يجمع بين فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قائلا "أعتقد أن ماركو أيضا قد يكون ممن يمكن أن يترشحوا مع جيه دي فانس بطريقة ما، وأعتقد أن لدينا أشخاصا رائعين بعضهم يقف هنا على هذه المنصة".

ولم يقدم الرئيس الأميركي إجابة واضحة عن نيته بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، إذ ألمح هو والمقربون منه مرارا إلى احتمال سعيه لولاية ثالثة، لكنه قال في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عندما سئل عن الأمر "على المحتمل، لا".

وينص الدستور الأميركي بشكل واضح في التعديل 22 على أن الرؤساء لا يجوز لهم تولي الحكم لأكثر من عهدتين، سواء كانتا متصلتين أو منفصلتين كما في حالة ترامب.

وقد صرح ترامب سابقا بأنه يرى طرقا قد تسمح له بالترشح مرة أخرى، دون أن يوضح ما هذه الطرق، بينما يؤكد خبراء في القانون الدستوري أن تعديل الدستور يعد مهمة شبه مستحيلة تتطلب تأييد غالبية الثلثين في الكونغرس بمجلسيه، ثم موافقة 3 أرباع الولايات الأميركية.