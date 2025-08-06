تحذيرات من تسارع تفشي الكوليرا غربي السودان

حذر مسؤول في منظمة صحية سودانية من ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا بمناطق عدة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى غربي السودان.

وقال المتحدث باسم "شبكة أطباء السودان" للجزيرة، إن هناك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر ومناطق أخرى.

وكشفت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة من مخيم "طويلة" للنازحين شمال دارفور عن اكتظاظ المخيم بمئات المصابين بالوباء، في ظل شح المياه وغياب شبه تام للخدمات الطبية.

وأكدت منسقية شؤون النازحين بدارفور، أن الوباء يتفشى في تسارع داخل المخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية.

وقال مصدر طبي من داخل المخيم للجزيرة، إن الوضع الصحي يزداد سوءا يوما بعد يوم، مع تزايد أعداد المصابين وعدم توفر العلاج أو الغذاء.

وخلال الأيام الأخيرة سجلت السلطات الصحية المحلية في مخيمات النازحين واللاجئين على الحدود بين السودان وتشاد تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا، ولا سيما غربي مدينة الفاشر بإقليم دارفور.

وكشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور غربي السودان عن تسجيل 26 وفاة وأكثر من 1430 مصابا بالكوليرا في مدينة طويلة الواقعة على بعد 68 كيلومترا غربي الفاشر. وحذرت من "تفش متسارع" للوباء يهدد المخيمات ومراكز الإيواء غير المجهزة بالمنطقة.