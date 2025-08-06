منظمة الهجرة تتوقع تزايد وفيات المهاجرين على سواحل اليمن

عبرت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، عن حزنها العميق إزاء الخسارة المأساوية للأرواح عقب حادث غرق قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة في محافظة أبين اليمنية في الثالث من أغسطس/آب الجاري.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء للمهاجرين على طول المسار الشرقي، ورجحت أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير منذ بداية العام 2025.

وأفادت تقارير بوفاة 56 شخصا على الأقل، بينهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا من المواطنين الإثيوبيين، في الحادث الأخير، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمفقودين 132 شخصا.

وحتى حدود الثلاثاء، تم العثور على 12 ناجيا جميعهم من الذكور.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهجرة غير النظامية على طول المسار الشرقي.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة الفورية المنقذة للحياة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود الموجهة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

كما حثت المنظمة الدولية للهجرة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح من خلال توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ المنسقة وحماية الناجين، ودعم عودتهم الآمنة والكريمة وإعادة دمجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.

وأشادت المنظمة بالسلطات المحلية لاستجابتها السريعة، وجددت التزامها بدعم الجهود المشتركة بين الوكالات لتحديد هوية الناجين وتقديم المساعدة لهم وانتشال الجثث، وتقديم الدعم للعائلات المتضررة.

وذكرت المنظمة أنها تعمل مع الشركاء لحشد الموارد وتقديم المساعدة الإنسانية لحماية الأشخاص المتنقلين، وكذلك لدعم الحكومة في الاستجابة لأزمة الهجرة.

ونبهت المنظمة إلى أن "كل روح تُفقد هي تذكير قوي بالثمن البشري للهجرة غير النظامية وبالحاجة الملحة لمسارات آمنة ومنتظمة، وأنظمة حماية قوية، وعمليات بحث وإنقاذ فعالة، ومساءلة المهربين والمتاجرين بالبشر".