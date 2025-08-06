الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة دريسدن -اليوم الأربعاء- نجاحها في إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وقد عُثر على القنبلة خلال أعمال إزالة الأنقاض بالقرب من جسر كارولا المنهار وسط المدينة.

وأوضحت الشرطة أن عملية نزع فتيل القنبلة أزالت الخطر، مما أتاح لنحو 17 ألف شخص العودة إلى منازلهم بعد أن أُجبروا على مغادرة المنطقة ضمن إجراءات الإغلاق الأمني التي شملت أجزاء من وسط المدينة.

وشملت منطقة الإغلاق ديوان حكومة ولاية سكسونيا (التي تتخذ من دريسدن عاصمة لها)، وعددا من الوزارات والمتاجر والمنازل، فيما جرى استقبال 192 شخصا في مركز طوارئ تم تجهيزه داخل معرض دريسدن.

وذكرت السلطات أن القنبلة من الطراز البريطاني، وعُثر عليها أمس الثلاثاء أثناء عمليات الهدم الجارية لجسر كارولا، الذي انهار جزئيا في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يتبق منه اليوم أي أثر.

ويُعد هذا الاكتشاف الرابع من نوعه في الموقع نفسه خلال هذا العام. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أُجريت عملية تفكيك لقنبلة مماثلة وسط إجراءات أمنية معقّدة. أما القنبلتان السابقتان، فلم تكونا مزودتين بصواعق، مما سمح بنقلهما دون مخاطر.