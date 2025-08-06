الاحتلال يقتل رضيعة في خيمة وينذر بإخلاء 9 مناطق شرقي غزة

استشهد وأصيب العشرات اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات في محيط نقطة توزيع جنوب قطاع غزة، كما استشهدت رضيعة عمرها 6 أشهر برصاص مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة، في حين أصدر الاحتلال أوامر بإخلاء 9 مناطق بحي الزيتون شرق غزة.

وأكدت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 23 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، في حين أصيب العشرات.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أن الرضيعة حبيبة معروف استشهدت بنيران مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة العائلة في شارع النفق بمدينة غزة.

مراسل فلسطين أون لاين | استشهاد الطفلة حبيبة معروف ( 6 أشهر ) قُتلت برصاصة من طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" خلال تواجدها داخل خيمة عائلتها في شارع النفق بمدينة غزة. pic.twitter.com/IuBasUIObi — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 6, 2025

وقال مصدر في المستشفى المعمداني في غزة إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزلين شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات، قال مصدر بمستشفى العودة إن 5 شهداء بينهم سيدة وطفلان قضوا بغارة إسرائيلية على منزل شمال المخيم وسط القطاع، مشيرا إلى إصابة 25 آخرين.

إخلاء مناطق

وميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء جديدة لمن تبقى من الفلسطينيين في 9 مناطق بحي الزيتون شرق مدينة غزة، وطالبهم بالتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على إكس "تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحددة بعد أو عاد إلى البلوكات 613، و624، و625، و628، و629، و630، و631، و641، و695 في حي الزيتون".

وأنذر الفلسطينيين في المواقع المذكورة بالإخلاء فورا نحو منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق عملياته غربا.

ويأتي التحذير وسط تصاعد القصف الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، واستمرار التهجير القسري لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين من منازلهم، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مناطق في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أنه يصدر بشكل دوري إنذارات مماثلة تشمل مختلف مناطق القطاع.

ويطالب جيش الاحتلال الفلسطينيين بالتوجه جنوبا مدعيا أنها مناطق آمنة، إلا أنه لا يكف عن قصف كافة مناطق القطاع حتى تلك التي يدعوهم للنزوح إليها أو التجمع بها من أجل الحصول على مساعدات.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 82% من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية، وإن الفلسطينيين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه مع استمرار تدمير المنشآت ومراكز الإيواء.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.