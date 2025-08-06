الإعلام الحكومي: 48 شاحنة مساعدات فقط دخلت الثلاثاء إلى غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "48 شاحنة فقط دخلت أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة، لكن أغلبيتها تعرضت للنهب والسطو نتيجة حالة الفوضى التي يرعاها الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن 853 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 10 أيام، من أصل نحو 6 آلاف شاحنة كان يجب أن تدخل لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، أي بمتوسط 85 شاحنة يوميا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية والغذائية والخدمية الأساسية، مما يشير إلى عجز حاد في تدفق المساعدات.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار جريمة التجويع الممنهج والإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول المساعدات، لافتا إلى أن إسرائيل سمحت بدخول تلك الشاحنات، لكنها سهلت عمليات سرقة معظمها ووفرت الحماية لذلك.

ودعا إلى فتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية، لا سيما حليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بغير المسبوق في مستويات الجوع واليأس.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي يعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، خلفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.