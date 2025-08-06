إحباط مخطط لتفجير كنيسة مار إلياس في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء إحباط مخطط إرهابي لمجموعات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانت تهدف لتفجير كنيسة مار إلياس بمحافظة طرطوس غرب البلاد.

جاء ذلك وفق بيان أوردته الوزارة على منصة تليغرام نقلا عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس عبد العال محمد عبد العال.

وأشار عبد العال إلى تنفيذ وحدة المهام الخاصة عملية أمنية نوعية، جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة ومكثفة.

وبيّن أنها جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، تُفيد بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام الساقط، برصد كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس.

وزارة الداخلية تنشر صوراً لعبوة ناسفة بالإضافة إلى أوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد ضبطتها وحدة المهام الخاصة خلال الكمين المُحكم الذي أوقعت فيه خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد حاولت تنفيذ عملٍ إرهابي في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف… pic.twitter.com/dxNxeFyjTr — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 6, 2025

ولفت إلى أن رصدهم لها كان تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة.

وأوضح أن العملية أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية.

وأردف أنه خلال العملية، ضُبطت عبوة ناسفة كانت مُعدة للتفجير، وأوراق كتبت عليها عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى راية سوداء.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، فتح انتحاري من تنظيم الدولة النار داخل كنيسة القديس مار إلياس في دمشق، ثم فجّر نفسه بسترة ناسفة، مما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و63 مصابا.

فيما أعلنت وزارة الداخلية بعد ذلك بأيام إلقاء القبض على عناصر الخلية المسؤولة عن العملية، التي تزعمها شخص سوري يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويكنى أبو عماد الجميلي، وكان يعرف بوالي الصحراء عند تنظيم الدولة.