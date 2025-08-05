وضع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الاثنين بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أي تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب، في خطوة قد تزيد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن القاضي ألكسندر دي مورايس أخذ على الرئيس اليميني السابق "تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة" عليه.

وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.

ويواجه بولسونارو (70 عاما) اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البرازيل رسوما جمركية باهظة كوسيلة ضغط سياسي ضدّ البرازيل التي يرى أنها مذنبة بملاحقة حليفه بولسونارو.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات مالية على القاضي مورايس بسبب محاكمته الرئيس السابق.