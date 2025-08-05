نتنياهو يعقد اليوم اجتماعين أمنيين ويتوعد بهزيمة حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل "لن تتخلى عن استكمال هزيمة حماس في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

وفي غضون ذلك، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو يعقد اجتماعا استباقيا مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس بشأن "خطة العمل" في غزة.

ويأتي هذا الاجتماع قبل اجتماع أمني أوسع يعقده المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تُحسم في هذا الاجتماع مسألة توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة، بعد أنباء عن منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع رغم معارضة المنظومة الأمنية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد يوافق اليوم الثلاثاء على منح تفويض بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة لأول مرة منذ عقدين

من الزمان، وذلك رغم الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار لتخفيف حدة الأوضاع المروعة في القطاع المحاصر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو يميل إلى شن هجوم موسع والسيطرة على القطاع بأكمله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش "سينفذ باحترافية" السياسات المتعلقة بغزة، والتي قد يتم تحديدها عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني تعليقه على الاجتماع المرتقب قوله إن "المفاوضات -التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق- لم تفضِ في النهاية إلى نتيجة، ولا تبدو الآن قريبة أو ممكنة"، معتبرا أن إسرائيل تدير ظهرها لجهودها المبذولة للتوصل إلى اتفاق.

بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول سياسي رفيع قوله إنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من نتنياهو بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بشن هجوم جديد والدخول إلى بقية مناطق قطاع غزة، لكن التوجه نحو هذا الخيار يتصاعد.

توسيع العملية العسكرية

ومساء أمس الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل كل المناطق، بما فيها تلك التي يمكن أن يوجد فيها الأسرى.

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وأضافت المصادر أن نتنياهو اتخذ القرار رغم معارضة رئيس الأركان، وأن رئيس الوزراء حصل على ضوء أخضر من ترامب، ونقلت عن نتنياهو قوله إن احتلال كامل القطاع أمر مطروح.

في المقابل، قالت مصادر إن رئيس الأركان إيال زامير قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال القطاع كاملا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "القرار قد اُتخذ، ونتجه نحو احتلال كامل للقطاع وحسم المعركة مع حماس"، على حد زعمهم.