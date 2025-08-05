السيسي: ادعاء مشاركة مصر بحصار غزة إفلاس

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المعبر دُمر 4 مرات خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وأن مصر قامت بترميمه.

ووصف السيسي -خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفيتنامي لونغ كوونغ- الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة بأنه "إفلاس" و"كلام غريب".

وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى غزة، لكن "الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الآخر بالجهة الفلسطينية في معبر رفح"، وفق قوله.

وأضاف أن "مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع".

الرئيس المصري: الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة والمساهمة في تجويعه إفلاس وكلام غريب#الأخبار pic.twitter.com/eiVWuTPCP3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 5, 2025

ورأى الرئيس المصري أن "التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في هذه الحرب"، مؤكدا أن هناك "إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية".

وقال إنه وجه سابقا نداء للعالم والدول الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل من أجل إيقاف الحرب.

ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 188 شهيدا بينهم 94 طفلا وفقا لوزارة الصحة في القطاع.