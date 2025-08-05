محادثات غاضبة بين ميرتس ونتنياهو للمطالبة بوقف حرب غزة

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الثلاثاء أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجرى عدة محادثات هاتفية بعضها كانت حادة وغاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع الماضية مع تزايد المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

ووفق مسؤول ألماني نقلت عنه الصحيفة، حث ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول مساعدات.

وذكرت الصحيفة أن ميرتس انضم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، حثه خلالها على الضغط على نتنياهو.

وأضافت أن ميرتس أكد لترامب ضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة التي يموت فيها الناس جوعا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الألماني يأتي في ظل انقلاب الرأي العام الألماني بشدة ضد إسرائيل خلال العام الماضي مع تزايد فداحة الحرب المتواصلة على القطاع، في حين تتصاعد دعوات الأحزاب السياسية الألمانية إلى إيقاف تصدير الأسلحة لتل أبيب.

يأتي ذلك بعد زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين بغرض حثهم على تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وسمحت إسرائيل بإلقاء الجيش الألماني للمساعدات جوا فوق قطاع غزة. لكن بعد عودة فادفول إلى برلين، أصدرت الحكومة بيانا أشارت فيه إلى وجود "تقدم أولي طفيف في تقديم المساعدات الإنسانية" إلى غزة، لكنه "بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا لتخفيف حدة حالة الطوارئ".