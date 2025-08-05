ترامب يقرّ بأزمة التجويع ويعلّق على خطط "احتلال" غزة

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بأزمة الغذاء والجوع في قطاع غزة، وتحدث عن منح حزمة مساعدات لتوفير المساعدات، كما علّق على تقارير إعلامية اشارت إلى خطط إسرائيلية لاحتلال القطاع بأكمله.

وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب "من الواضح أن سكان القطاع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونحن نحاول تأمين الغذاء لهم وإسرائيل ستساعدنا في التوزيع".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "تجري حاليا محاولة إطعام الناس في غزة ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار لتوفير الغذاء بغزة".

ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية إذ تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا بينهم 95 طفلا وفقا للمصادر الطبية بالقطاع.

احتلال غزة

وبشأن ما أوردته عدة تقارير إسرائيلية في وقت سابق الثلاثاء عن احتلال قطاع غزة، قال ترامب "لا يمكنني قول شيء بشأن ذلك والأمر يعود لإسرائيل".

ولوحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بتنفيذ خطط عسكرية جديدة ضمن حرب الإبادة في قطاع غزة، قد تتضمن احتلال القطاع بأكمله أو احتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى أو تطويقهما وتنفيذ عمليات في مناطق يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.