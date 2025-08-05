إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم الثلاثاء، باعتراض دفاعاته الجوية صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، في هجوم جديد بعد إعلان أنصار الله (الحوثيين) تصعيد هجماتهم على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

ويوم الجمعة الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.

وقبلها بيوم تعهد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، باستمرار إسناد غزة، مؤكدا أن إعلانهم المرحلة الرابعة من عمليات الإسناد يمثل خطوة ضرورية نتيجة لما وصل إليه الوضع في قطاع غزة.

وقال إن المرحلة الرابعة تعني استهداف سفن أي شركة تتعامل مع العدو، مشيرا إلى أنهم نفذوا هذا الأسبوع "عمليات بـ10 صواريخ وطائرات مسيرة، منها استهداف مطار اللد".

وتواصل جماعة الحوثيين مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.