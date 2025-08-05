إصابة ضابط إسرائيلي جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح متوسطة في منطقة جنوب قطاع غزة، وذلك في وقت يلوح فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال القطاع الفلسطيني.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الضابط أصيب جراء انفجار عبوة اليوم الثلاثاء في منطقة جنوب القطاع.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 47 جنديًا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في مارس/آذار الماضي.

ويأتي ذلك بينما يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم اجتماعا يتوقع أن تحسم فيه مسألة توسيع العملية العسكرية داخل القطاع، بعد أنباء عن منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع، رغم معارضة المنظومة الأمنية.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم أن على إسرائيل القيام بـ"كل ما يلزم" لإنزال الهزيمة بحماس، وأنه سيعرض على رئيس الحكومة ووزرائها الخطوات لتحقيق ذلك.

وقال كاتس من غزة، غداة انتشار أنباء عن إمكان احتلال كامل قطاع غزة إن "هزيمة حماس في غزة مع إيجاد الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما".