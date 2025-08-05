طابور المساعدات انتهى بإعاقة أيمن ونقله لخيمة مهجورة بغزة

أيمن أحمد سالم، فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما، أُصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة. وتركته الإصابة عاجزا، ودفعت به من مستشفى مكتظ بالجرحى إلى خيمة خالية من العلاج والطعام والماء.

وكان أيمن واحدا من نحو 20 شابا تجمعوا في منطقة نائية للحصول على ما تيسّر من المساعدات، قبل أن تسقط قذيفة وتحوّل المشهد إلى مجزرة. يقول "رأيت الشهداء أشلاء أمامي، وأُصبت بشظايا في جسدي. قالوا لي إنني محظوظ لأنني نجوت" هكذا يروي أيمن للجزيرة نت وقد خسر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه بسبب الجوع وسوء التغذية.

وبعد مغادرته المستشفى لضيق القدرة الاستيعابية، نُقل أيمن إلى خيمة بلا مقومات للعيش، حيث يعتمد مع عائلته على وجبة واحدة كل يومين فـ"لا دواء، لا طعام، لا ماء. فقط ننتظر أن نجد تكية أو مساعدات نأكل منها. وأصبحنا هياكل عظمية" يقول الشاب الذي تحول جسده إلى شاهد حيّ على واقع المجاعة بغزة.

وبرغم ما مرّ به من إصابة ونزوح وجوع، فإن أيمن يرفض مغادرة قطاع غزة. يقول "يطلبون منا الرحيل، لكننا لن نهاجر. لا طوعا ولا قسرا. نريد أن نموت هنا، على هذه الأرض التي لا نملك غيرها".

وتعكس قصة أيمن جانبا من الواقع الكارثي الذي يعيشه عشرات الآلاف من النازحين شمال غزة، حيث تؤكد المنظمات الإنسانية أن الأمن الغذائي ينهار بسرعة، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات بشكل منتظم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات القطاع المنكوب لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى، وتُجبر بعض الحالات على مغادرتها رغم حاجتها للعلاج، بسبب نقص الأدوية والأسرّة.

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وفي المخيمات، كما في شهادات الناجين، الجوع والقصف يسيران جنبا إلى جنب، وصوت الأطفال الجياع بات أعلى من صوت الانفجارات.