سرايا القدس تبث مشاهد تفجير آلية إسرائيلية واستهداف جنود بحي الشجاعية

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -اليوم الثلاثاء- مشاهد مصورة توثق عمليتين عسكريتين نُفذتا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، استهدفتا قوة وآلية عسكرية إسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع فصائل مقاومة أخرى ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ووثقت مشاهد العملية الأولى -التي نُفذت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- تفجير عبوة مضادة للدروع شديدة الانفجار أسفل آلية إسرائيلية كانت تتحرك في شارع فرعي شرق الحي، وأظهرت المشاهد إصابتها وتصاعد أعمدة الدخان منها.

وعرض المقطع مشاهد عملية ثانية نفذتها السرايا بالاشتراك مع كتائب الأنصار، والتي استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط تل المنطار في حي الشجاعية، وذلك عبر إطلاق قذائف الهاون بعد تجهيزها.

وتأتي هذه العملية العسكرية في سياق المعارك الضارية والمستمرة التي يشهدها حي الشجاعية، والذي يعد من أكثر محاور القتال شراسة منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد شهد عمليات مقاومة نوعية.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توثق فصائل المقاومة عملياتها بالصوت والصورة، لإبراز الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي، ولتوجيه رسائل ميدانية عن استمرار حضورها وفاعليتها في ساحات الاشتباك.

وتخوض سرايا القدس -إلى جانب كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى- معركة استنزاف ميدانية، تعتمد على تفجير العبوات، واستهداف مباشر للجنود، وضربات مباغتة تنفذ بتنسيق بين وحدات ميدانية متعددة التنظيمات والانتماءات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 210 آلاف بين شهيد وجريح معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة غير مسبوقة.