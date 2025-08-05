هل دعا شيخ الأزهر لمسيرة إلى رفح لإغاثة غزة؟

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من المجاعة، تتصاعد الدعوات من علماء وأئمة ومؤسسات علمية بضرورة تدخل الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب، لفتح معبر رفح وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة عبر المعبر الحدودي.

هذه الدعوات لاقت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الأخيرة، وعبّر العديد من النشطاء والمدونين عن أملهم في أن يساهم الأزهر -أكبر مؤسسة دينية بالعالم- في تحريك المياه الراكدة وتوفير الدعم الإنساني العاجل في ظل القصف والحصار الإسرائيلي.

ولكن في خضم هذه الدعوات، انتشر مقطع فيديو منسوب لشيخ الأزهر يدعو فيه لمسيرات تنطلق من المساجد والميادين العامة نحو معبر رفح، مما دفع البعض للتساؤل: هل استجاب شيخ الأزهر لرسائل جموع الدعاة والمؤسسات العلمية والعلمائية لإغاثة غزة؟

"لا نأكل وإخواننا جياع"

وحثّ شيخ الأزهر في الكلمة المنسوبة إليه الأئمة والعلماء لقيادة عموم المواطنين بعد الصلاة يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس/آب في مسيرات سلمية في ميادين المدن والمحافظات، وتنطلق مرفقة بالسيارات والشاحنات التي تقل المساعدات الغذائية نحو المعبر.

ماذا لو تحوّلت كلمات شيخ الأزهر إلى صدى يهز ميادين مصر دعمًا لغزة؟

صوت واحد لا يكفي… فلنجعلها مليونًا! 🟢 موعدنا الجمعة 8 أغسطس 2025

من ساحة الأزهر الشريف وكل ميادين مصر 🟢 انزل… اهتف… احشد #كن_جوار_غزة #افتحوا_معبر_رفح #مصر_مع_غزة pic.twitter.com/0etDDQ281d — jewar gaza (@JewarGaza) August 4, 2025

وأكد الطيب، في المقطع المزعوم، أنه سيكون في طليعة ما سمّاها بـ"القافلة الكبرى" من الجامع الأزهر في القاهرة إلى رفح، كما طالب أجهزة الدولة والشرطة باحترام هذا الحراك الشعبي الذي تكفله شريعة السماء ودساتير الأرض، وفق تعبيره.

وتابع: "إن ما يجري اليوم في غزة من حصار وتجويع وقتل لإخوانكم جريمة لا يجوز السكوت عنها، ولا يليق بمؤمن أن يقنع بالدعاء دون حركة أو موقف"، مختتمًا رسالته: "لا نأكل وإخواننا جياع، ولا نعيش أحرارًا وهم تحت القصف".

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وتداول ناشطون مقطع الفيديو المنشور، مساء أمس الاثنين، على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع بعض رواد المنصات للتساؤل: هل استجاب شيخ الأزهر لرسائل جموع العلماء والدعاة والمؤسسات العلمية والعلمائية لإغاثة غزة؟

وفي الترويج للمقطع على منصات مختلفة، من بينها إكس وفيسبوك ويوتيوب، علق متابعون: "ماذا لو تحولت كلمات شيخ الأزهر إلى صدى يهز ميادين مصر دعما لغزة؟ صوت واحد لا يكفي فلنجعلها مليونا!"، كما ارتبط بوسوم مثل "#كن_جوار_غزة، #افتحوا_معبر_رفح".

حقيقة الفيديو المتداول

وتحققت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة من مقطع الفيديو المتداول، وتتبعت سياق نشره ومصادر تداوله على المنصات الرقمية.

وأظهرت أداة متخصصة في كشف التلاعب العميق (Deepfake) أن مقطع الفيديو "مفبرك" وتم تعديله بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الفيديو تعديلات على ألوان المكتب والأزياء والإكسسوارات الظاهرة فيه، كما أن اليد اليمنى في المقطع تبدو "مشوهة" وتعزز من منهجية توليده بالذكاء الاصطناعي.

وحصلت "سند" على مقطع فيديو مشابه تماما من الحساب الرسمي لشيخ الأزهر، على "فيسبوك"، منشور في 23 أبريل/نيسان عام 2020، هنأ فيه العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويظهر أن القائم على تزييف المقطع استخدم نفس الخلفية في الفيديو الأصلي، وطبقة الصوت، وكذلك المحتويات مثل المكتب والكتب والإضاءة، بهدف تعزيز مصداقية الفيديو المتداول، وفقا لما توصلت إليه "سند".

نفي رسمي

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ليلة أمس الاثنين، أن الفيديو المنسوب للطيب مضلل ومفبرك عن طريق الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن موقع فيسبوك حذف الفيديو.

ونقلت صحف رسمية مصرية عن المركز الإعلامي للأزهر، قوله: "الفيديو نشرته صفحة مضللة، وعملت الجماعة الإرهابية المضللة على ترويجه"، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات التي قامت بنشره وترويجه.

المشيخة وقوافل "أغيثوا غزة"

وفي 3 أغسطس/آب الجاري، ظهر شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقطع فيديو خلال تفقده تجهيزات القافلة الإغاثية التي يسيّرها بيت الزكاة والصدقات إلى أهالي قطاع غزة من مشيخة الأزهر بمنطقة الدرّاسة بالقاهرة.

وتضم القافلة الـ11 للأزهر أكثر من ألف خيمة مجهزة، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، وحليب الأطفال، ومستلزمات العناية الصحية، وفقا لبيت الزكاة الذي أنشئ في سبتمبر/أيلول 2014 ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر.

وقبل نحو أسبوعين، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالجدل عقب حذف الأزهر بيانه المطول الذي وجّه فيه الطيب نداء عالميا للتحرك الفوري لإنقاذ غزة من المجاعة القاتلة، لكن هذا البيان لم يظل منشورا سوى دقائق معدودة قبل أن يتم حذفه من حسابات الأزهر على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار دهشة واسعة بين رواد العالم الافتراضي.

وأوضح الأزهر أنه بادر بسحب بيانه "بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها".