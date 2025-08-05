اجتماع إقليمي بتنزانيا حول مكافحة الفساد وإعداد الخطط المستقبلية

قال المدير العام للهيئة المعنية بمكافحة الفساد في تنزانيا كريستن تشالاميلا إن دول مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) عازمة على تعزيز تعاونها في مكافحة الفساد بهدف حماية الموارد الطبيعية وضمان رفاهية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم.

وأدلى تشالاميلا -الذي يشغل منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجموعة سادك- بتصريحاته خلال اجتماع إقليمي لرؤساء هيئات مكافحة الفساد في دول المجموعة، إلى جانب شركاء دوليين داعمين لسياسات المساءلة والتسيير الحسن للموارد الوطنية في أفريقيا.

وفي حديثه أمام المسؤولين، قال تشالاميلا إن الاجتماع هذا العام يتمحور أساسا حول تقييم الإنجازات التي عرفتها المنطقة في الـ20 عاما الماضية، مع التركيز على وضع أجندات وخطط جديدة للسنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع إستراتيجيات تحسين أنظمة المساءلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والتعاون في التحقيقات المتعلقة بالفساد العابر للحدود الذي يعتبر عائقا للتنمية وترشيد الموارد المحلية واستغلالها وفقا لمبادئ الحكم الرشيد.

ويهدف مجلس مكافحة الفساد التابع لمجموعة سادك إلى استغلال اجتماعه السنوي لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والرشوة.

وتعمل حكومة تنزانيا لإضفاء طابع جديد على جهودها في التسيير الأمثل للموارد الطبيعية، من أجل اقتصاد فعال يسهم في تنمية البلاد وكذا جميع دول المنطقة.