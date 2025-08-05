بينهم 9 شهداء.. 62 اعتداء إسرائيليا بحق الصحفيين الشهر الماضي

وثق مركز مدى الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 62 اعتداء إسرائيليا على صحفيين في فلسطين خلال يوليو/تموز الفائت، لتشكل ما نسبته 85% من جميع الانتهاكات ضد الصحافة.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 9 من الصحفيين في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، في حين سجل المركز 10 حالات اعتداء جسدي على الصحفيين، جميعها وقعت في غزة، وتوزعت بين 5 إصابات بشظايا القصف و5 إصابات بالأعيرة النارية.

واعتقلت سلطات الاحتلال 7 صحفيين خلال تغطية الفعاليات المختلفة، ومنعت 18 صحفيا من التغطية في مدن الضفة الغربية، فضلا عن عمليات التحريض التي طالت كلا من مراسل قناة الجزيرة الصحفي أنس الشريف، بعد أن بث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يشكك بنزاهة تغطيته الإعلامية، كما حرّض الإعلام الإسرائيلي ضد الصحفي مهند قشطة الذي وصفه بـ"الصحفي الإرهابي"، وفق مركز مدى.

وقصفت طائرات الاحتلال منازل 6 صحفيين ودمرتها، واستشهدت المذيعة في إذاعة "صوت الشباب" مروة مسلم جراء قصف منزلها في حي التفاح، وبقي مصيرها مجهولا تحت الأنقاض حتى أعلن عن استشهادها في الأول من أغسطس/آب الجاري.

وأعادت سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري للزميل الصحفي مجاهد السعدي لـ4 أشهر أخرى، وهو معتقل منذ منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي.