أفخاخ لخداع الطائرات.. الجيش المالي يصادر 20 مركبة مطاطية

أعلنت القوات المسلحة في مالي أنها صادرت 20 مركبة مطاطية كانت تستخدمها الجماعات المسلحة كأفخاخ لخداع الطائرات المسيرة لتطلق عليها الصواريخ والقنابل.

وقال التلفزيون الرسمي في مالي إن الجماعات المسلحة كانت تخطط لاستخدام هذه المركبات لخداع الطائرات المسيرة، بهدف استنزاف صواريخها الباهظة الثمن عبر إطلاقها على أهداف وهمية.

ونشر الجيش المالي لقطات مسجلة تظهر سيارات وهمية قابلة للنفخ تشبه مركبات تويوتا لاندكروزر شائعة الاستخدام في أفريقيا، وتستخدمها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء بغرب أفريقيا.

ووفقا للخبير في شؤون الساحل الأفريقي رضا اليعقوبي فإن مركبات تويوتا المطاطية تعد خيارا عمليا وإستراتيجيا للجماعات الانفصالية والمسلحة في الصحراء.

وقال اليعقوبي إن استخدام هذه السيارات الوهمية يعد أحد الأساليب التي تلجأ إليها الجماعات المسلحة لإبطاء وتيرة استخدام الطائرات المسيرة ضدها، سواء في مالي أو بوركينافاسو.

وأشار إلى أن تكلفتها لا تتجاوز 1300 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأضرار التي يمكن أن تسببها الطائرات بدون طيار.

من جانبه، قال الجيش المالي إن التحقيق بشأن هذه السيارات لا يزال جاريا، ولن يتم الإفصاح عن تاريخ ضبطها ولا مكانها قبل اكتمال جميع التحقيقات المتعلقة بالعملية.

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أفاد مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير أزواد أن الجماعة بدأت في استخدام هذه السيارات المطاطية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منطقة كيدال، وادعى أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش المالي استهدفت هذه الأهداف 3 مرات حتى الآن.