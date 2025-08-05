لاريجاني أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، بموجب مرسوم أصدره الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، في إطار تغييرات أمنية وإستراتيجية بعد الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

ويحل لاريجاني محل علي أكبر أحمديان الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2023.

يشار إلى أن لاريجاني هو كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد كان أمينا لمجلس الأمن القومي من 2005 إلى 2007 ثم ترأس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 3 دورات متتالية من 2008 إلى 2020.

وقررت إيران يوم الأحد الماضي إحياء مجلس الدفاع الذي يعود إلى حقبة حرب العراق في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك لمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات قواتها المسلحة بشكل مركزي.

ويرأس الرئيس الإيراني كلا من مجلس الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وشنت إسرائيل حربا على إيران لمدة 12 يوما، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب بقصف المواقع النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، وأكدت طهران أنها ستحاسب واشنطن على هذه الضربات مستقبلا.