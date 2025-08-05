أردوغان يعين سلجوق بيرقدار أوغلو رئيسا للأركان ويجري تغييرات بقيادة الجيش

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغييرات في قيادة الجيش، أبرزها تعيين قائد القوات البرية سلجوق بيرقدار أوغلو رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ووقع أردوغان على قرار تعيين بيرقدار أوغلو خلفا للجنرال متين غوراك الذي أُحيل إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الشورى العسكري الأعلى، عقد برئاسة أردوغان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

كما تم تعيين قائد الجيش الأول الجنرال متين توكل قائدا للقوات البرية، في حين جرى التمديد عاما واحدا لمهام قائدي القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو والجوية ضياء جمال قاضي أوغلو.