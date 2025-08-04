13 نائبا ديمقراطيا يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

حث 13 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي في رسالة الرئيس دونالد ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية، وفق ما نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين.

وذكر الموقع أن واحدا من النواب على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة.

وجاء في الرسالة الموجهة لترامب أن هذه اللحظة المأساوية تعكس الحاجة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ونقل الموقع عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله إن 147 دولة اعترفت بدولة فلسطينية، "ولا يمكننا البقاء بمعزل عن العالم الحر".

ووفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية أواخر يونيو/حزيران الماضي، فإن 10 دول آخرها فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي عام 2024، أعلنت 4 دول من منطقة البحر الكاريبي (جزر البهاما وبربادوس وجامايكا وترينيداد وتوباغو) و5 دول أوروبية (أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا) الاعتراف بدولة فلسطين.

وبرز تيار شعبي ورسمي في العالم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مناهض للاحتلال وداعم للقطاع، تمثل في إعراب حكومات عدة عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مظاهرات طلابية وشعبية في دول كثيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.