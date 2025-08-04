شاهد.. لحظة إطلاق النار على مجوّعين قرب مركز مساعدات بغزة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على حشد من المجوّعين الباحثين عن الطعام قرب مركز للمساعدات بقطاع غزة.

ومنذ تولّي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تقديم المساعدات في مايو/أيار الماضي ارتكبت قوات الاحتلال والمتعاقدون الأجانب مع المؤسسة الأميركية مجازر عديدة أوقعت نحو 1500 شهيد و10 آلاف مصاب.

لحظات تحبس الأنفاس.. قوات الاحتلال تطلق النار على منتظري المساعدات قرب مركز توزيع في قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/ijrlp3HAjY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 4, 2025

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف المجوعين في قطاع غزة موقعا 41 شهيدا منذ فجر اليوم، بينهم 20 من منتظري المساعدات بقصف جوي وبري، وفق مصادر في مستشفيات غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة، منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وخلّفت الإبادة، بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألفا و933 شهيدا و150 ألفا و27 مصابا، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.