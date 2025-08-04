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وزيرة خارجية أستراليا: يجب أن تنتهي معاناة وتجويع المدنيين في غزة

Australia’s Foreign Minister Penny Wong speaks as Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya and U.S. Secretary of State Marco Rubio stand together at the start of their meeting of the Indo-Pacific Quad at the State Department in Washington, D.C., U.S., July 1, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي بواشنطن الشهر الماضي (رويترز)
4/8/2025-|آخر تحديث: 01:24 (توقيت مكة)

أعلنت أستراليا في بيان، عن وزيرتي الخارجية والتنمية الدولية، أنها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة بغزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة يجب أن تنتهي.

وأضافت الوزيرة، أن بلادها كانت دوما جزءا من النداء الدولي لإسرائيل باستئناف المساعدات إلى غزة، وفق أوامر محكمة العدل الدولية، مضيفة أن أستراليا تواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فورا دون عوائق إلى غزة.

في الوقت نفسه قالت وونغ، إن أستراليا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين في حوزة المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

المصدر: الجزيرة

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