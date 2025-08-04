الجزيرة – عاجل

عاجل | بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية بأستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة بغزة

عاجل | وزيرة الخارجية الأسترالية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة

عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: كنا دوما جزءا من النداء الدولي لإسرائيل لاستئناف المساعدات لغزة وفق أوامر العدل الدولية

عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

عاجل | وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فورا دون عوائق إلى غزة

التفاصيل بعد قليل..