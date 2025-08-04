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عاجل | وزيرة الخارجية الأسترالية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة
4/8/2025-|آخر تحديث: 00:31 (توقيت مكة)
الجزيرة – عاجل
عاجل | بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية بأستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة بغزة
عاجل | وزيرة الخارجية الأسترالية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة
عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: كنا دوما جزءا من النداء الدولي لإسرائيل لاستئناف المساعدات لغزة وفق أوامر العدل الدولية
عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
عاجل | وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فورا دون عوائق إلى غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة