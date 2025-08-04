شهيد بسقوط صندوق مساعدات في إنزال جوي بغزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين إثر سقوط صندوق مساعدات في عملية إنزال جوي وسط قطاع غزة، وفق ما أكده مصدر في مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد الممرض عدي ناهض القرعان، من كوادر مستشفى شهداء الأقصى، إثر سقوط صندوق مساعدات على رأسه بشكل مباشر في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف إنزال المساعدات جوا بأنه خطير وغير مجد إنسانيا لا سيما أن معظم المساعدات تسقط في مناطق يحظر الدخول إليها.

#صورة | ⭕️ استشهاد الحكيم في مستشفى "شهداء الأقصى"، "عدي ناهض القرعان"، أثناء سقوط صناديق مساعدات عليه بشكل مباشر من عملية إنزال المساعدات من الجو اليوم، في منطقة "الزوايدة" pic.twitter.com/k7ec1vXTk9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 4, 2025

بدورها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الإنزالات الجوية غير فعالة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

وأوضحت أنه إذا تم فتح المعابر إلى قطاع غزة، فستستطيع الأمم المتحدة إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا محملة بالغذاء والأدوية ولوازم النظافة، للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجوء جيش الاحتلال إلى إنزال المساعدات جوا فوق مناطق بقطاع غزة بأنه "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم" في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع المحاصر.

وفي مرات سابقة خلال الحرب المتواصلة منذ نحو عامين، أسفر إسقاط المساعدات جوا عن استشهاد فلسطينيين في القطاع جراء سقوط الطرود عليهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع دخول وتوزيع المساعدات بطرق آمنة في ظل سقوط شهداء جراء التجويع يوميا.