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عاجل | بوليتيكو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: أصبحنا دولة منبوذة
4/8/2025-|آخر تحديث: 06:13 (توقيت مكة)
عاجل | بوليتيكو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: أصبحنا دولة منبوذة
عاجل | أولمرت: ما يحدث أمر غير مقبول ولا يغتفر وفي مرحلة ما سيضطر ترامب للتدخل
عاجل | أولمرت: هناك شركاء فلسطينيين للتفاوض معهم لكن إسرائيل تقوض الفلسطينيين المعتدلين باستمرار
عاجل | أولمرت: نتنياهو وآخرون بالائتلاف يستخدمون معاداة السامية للدفاع عن أنفسهم ضد اتهام مبرر باستخدام القوة المفرطة
عاجل | بوليتيكو عن أولمرت: اتهام ماكرون وستارمر بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب أمر سخيف
عاجل | بوليتيكو عن أولمرت: هناك فجوة متزايدة الاتساع بين فظائع حماس في 7 أكتوبر وما نرتكبه نحن الآن بحق الفلسطينيين
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة + الصحافة الأميركية