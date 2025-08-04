عاجل | بوليتيكو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: أصبحنا دولة منبوذة

عاجل | أولمرت: ما يحدث أمر غير مقبول ولا يغتفر وفي مرحلة ما سيضطر ترامب للتدخل

عاجل | أولمرت: هناك شركاء فلسطينيين للتفاوض معهم لكن إسرائيل تقوض الفلسطينيين المعتدلين باستمرار

عاجل | أولمرت: نتنياهو وآخرون بالائتلاف يستخدمون معاداة السامية للدفاع عن أنفسهم ضد اتهام مبرر باستخدام القوة المفرطة

عاجل | بوليتيكو عن أولمرت: اتهام ماكرون وستارمر بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب أمر سخيف

عاجل | بوليتيكو عن أولمرت: هناك فجوة متزايدة الاتساع بين فظائع حماس في 7 أكتوبر وما نرتكبه نحن الآن بحق الفلسطينيين

التفاصيل بعد قليل..