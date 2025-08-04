شهيدان باشتباكات في قباطية والاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة

أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم الاثنين باستشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباكات قرب بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منشأة زراعية تحصن داخلها مقاومون في بلدة قباطية جنوب جنين، مما أدى إلى هدمها وتدميرها بالكامل.

وأكدت مصادر للجزيرة استشهاد الشاب يوسف العامر من مخيم جنين بنيران الاحتلال خلال وجوده قرب بلدة قباطية واحتجاز جثمانه، قبل العثور على جثمان شهيد ثان في المنطقة ذاتها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش قتل فلسطينيا مطاردا واعتقل آخر قرب بلدة قباطية.

وبث ناشطون لقطات تظهر وقوع اشتباكات في محيط المنزل المحاصر.

وصول الأهالي لموقع "البركس" الذي هدمه الاحتلال بعد قصفه وحرقه خلال محاصرة شبان مصيرهم مجهول حتى الآن بين بلدتي قباطية ومركة جنوب جنين. pic.twitter.com/HpeDXfpP9X — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 4, 2025

اعتقالات

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم فتى جريح، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما استولت قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل على مركبتين لفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وعدة قرى وبلدات، وشنت حملة مداهمات واعتقالات.

وأظهر تقرير فلسطيني، الأحد، أن إسرائيل اعتقلت نحو 18 ألفا و500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشهد الضفة الغربية اعتداءات مكثفة من الجيش والمستوطنين، في ظل عملية عسكرية متواصلة للاحتلال منذ أكثر من 7 أشهر في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وبموازاة حرب الإبادة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات رسمية فلسطينية.