عشرات الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي يستهدف المجوعين بغزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف المجوعين في قطاع غزة موقعا 21 شهيدا منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام بقصف جوي وبري.

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم.

وأصيب اثنان من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال في أثناء تجمعهم قرب مركز للتحكم بالمساعدات فيما يعرف بمحور نتساريم شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وفقا لمصدر في الإسعاف والطوارئ.

وبينما أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية في مدينة غزة بينها حي التفاح، أطلقت آلياته النيران على مخيم البريج وسط القطاع.

وفي السياق، شيع فلسطينيون من مستشفى الشفاء بمدينة غزة جثامين عدد من المواطنين، بينهم أطفال، استشهدوا، مساء أمس، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وخلّفت الإبادة، بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألفا و199 شهيدا وأكثر من 150 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.