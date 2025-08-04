الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بعد نشر غواصتين أميركيتين

دعا الكرملين اليوم الاثنين إلى "توخي الحذر الشديد" إزاء التهديدات النووية، عقب نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غواصتين نوويتين ردا على تصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".

وأكد بيسكوف، أن روسيا "تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي. ونحن حذرون للغاية بشأن أي تصريحات تتعلق بالقضايا النووية".

وأشار بيسكوف إلى أن الغواصتين الأميركيتين اللتين أعلن ترامب نشرهما "هما بالأساس "قيد الخدمة على نحو مستمرّ" مضيفا "لا نريد الانجرار إلى جدل من هذا القبيل".

وأمر ترامب يوم الجمعة بنشر الغواصتين النوويتين ردّا على تصريحات اعتبرها استفزازية صدرت عن ميدفيديف الذي يصعّد لهجته إزاء الغرب على شبكات التواصل الاجتماعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ولم يحدد الرئيس الأميركي موقع نشر الغواصتين وإن كانتا تعملان بالدفع النووي أو تحملان رؤوسا حربية نووية.

زيارة ويتكوف

ورغم تصاعد التوتّر، يتوجّه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف هذا الأسبوع إلى روسيا قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب.

وأكّد بيسكوف اليوم الاثنين أن هذه الزيارة ستكون "مهمّة ومفيدة". وقال "نحن دوما سعداء بالسيد ويتكوف في موسكو ودوما مسرورون بالتواصل معه. ونعتبر أن هذه الاتصالات ستكون مهمّة وبنّاءة ومفيدة".

وأضاف بيكسوف أن الكرملين "لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع.

واستبق ترامب انتهاء مهلة الـ10 أيام التي سبق أن حددها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وأعلن أمس الأحد أن مبعوثه الخاص ويتكوف سيسافر إلى موسكو هذا الأسبوع.

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وأوضح ترامب للصحفيين قبل رحلة إلى واشنطن مساء أمس "أعتقد أن ويتكوف قد يتوجه إلى روسيا الأربعاء أو الخميس، مضيفا أن روسيا هي التي طلبت الاجتماع.

وعندما سأل الصحفيون ترامب عن الرسالة التي يحملها ويتكوف إلى موسكو وعما إذا كان هناك أي شيء يمكن لروسيا أن تفعله لتجنب العقوبات، أجاب الرئيس الأميركي "نعم، التوصل إلى اتفاق يوقف تعرض الناس للقتل".

وفيما يتعلق بالغواصتين النوويتين اللتين أمر بنشرهما عقب سجال على شبكة الإنترنت مع الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، قال الرئيس الأميركي إنهما "أصبحتا الآن في المنطقة".

ولم يحدد ترامب ما إذا كانت الغواصتان تعملان بالدفع النووي أم هما مسلحتان نوويا، كما لم يكشف موقع انتشارهما.