بريء يدافع عن نفسه، وضحية لهجوم وحشي، وبطل يستحق الدعم، وفريسة معاداة السامية.. بهذه العبارات تحول مستوطن إسرائيلي، قتل ناشطا فلسطينيا بارزا أمام الكاميرات، من مدان أمام الجميع إلى "بطل قومي" يستحق التكريم.

حملة التلميع الإسرائيلية -التي انطلقت خلال ساعات من وقوع الجريمة- لدعم القاتل أمام العالم، قادتها شخصيات سياسية، وإعلامية، تحت غطاء قانوني وإفراج سريع من المحكمة، إذ تمنح للمستوطن حق القتل، وتجرّم الفلسطيني إذا دافع عن أرضه بالحجر أو حتى بالصوت.

ورغم شهادات الشهود، وتسجيلات الفيديو، وتقارير المنظمات الإسرائيلية والدولية، التي أكدت أن الحقوقي الفلسطيني، عودة الهذالين، قتل بدم بارد، اختارت سلطات الاحتلال رواية مغايرة تعيد إنتاج الجريمة على أنها "بطولة".

فهل كان الإفراج عن القاتل قرارا قضائيا مستقلا، أم نتاجا لحملة ضغط سياسية وإعلامية؟ وهل تشكل القضية استثناء، أم أنها نموذج صارخ لطريقة تعامل الاحتلال مع عنف المستوطنين؟ ولماذا تصمت المنظومة الدولية أمام وقائع موثقة لقتل الفلسطينيين بغطاء الدفاع عن النفس؟

في هذا التقرير، ترصد وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة كيف تحولت جريمة موثقة إلى حملة تلميع منظمة، وتتبع مسار الإفراج عن ينون ليفي، وتكشف من خلال شهادات ووثائق سجلا طويلا من الانتهاكات التي ارتكبها دون محاسبة، وتكشف عن دوره الخفي في عمليات الهدم الجارية في غزة، وحلم "التطهير العرقي".

في يوم الاثنين 28 يوليو/تموز الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية أراضي قرية "أم الخير" في مسافر يطا جنوب الخليل، لتوسيع مستوطنة "كرمل" المقامة على الأراضي المصادرة فيها، وبينما خرج الأهالي للتصدي لاقتحام المستوطنين، أطلق الإسرائيلي ينون ليفي النار مباشرة على جسد الهذالين الذي كان بعيدا عن مواجهة المستوطن.

ورغم توثيق الكاميرات للحدث، برأت المحكمة الإسرائيلية المستوطن وقررت الإفراج عنه، بدعوى القتل من أجل "الدفاع عن النفس"، وأحالته للإقامة الجبرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على المنصات الرقمية تنكيل قوات الاحتلال بالأهالي الذين واجهوا المستوطن وحاولوا الدفاع عن أنفسهم أمام صرخاته وتلويحه بالسلاح غاضبا.

Watch: Israeli solders raid the mourning tent for Awdah Hathaleen in Umm Al Khair, forcing all the guests out, including journalists pic.twitter.com/9XHPnylv2R

— Oren Ziv (@OrenZiv_) July 29, 2025