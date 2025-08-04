بريء يدافع عن نفسه، وضحية لهجوم وحشي، وبطل يستحق الدعم، وفريسة معاداة السامية.. بهذه العبارات تحول مستوطن إسرائيلي، قتل ناشطا فلسطينيا بارزا أمام الكاميرات، من مدان أمام الجميع إلى "بطل قومي" يستحق التكريم.

حملة التلميع الإسرائيلية -التي انطلقت خلال ساعات من وقوع الجريمة- لدعم القاتل أمام العالم، قادتها شخصيات سياسية، وإعلامية، تحت غطاء قانوني وإفراج سريع من المحكمة، إذ تمنح للمستوطن حق القتل، وتجرّم الفلسطيني إذا دافع عن أرضه بالحجر أو حتى بالصوت.

ورغم شهادات الشهود، وتسجيلات الفيديو، وتقارير المنظمات الإسرائيلية والدولية، التي أكدت أن الحقوقي الفلسطيني، عودة الهذالين، قتل بدم بارد، اختارت سلطات الاحتلال رواية مغايرة تعيد إنتاج الجريمة على أنها "بطولة".

فهل كان الإفراج عن القاتل قرارا قضائيا مستقلا، أم نتاجا لحملة ضغط سياسية وإعلامية؟ وهل تشكل القضية استثناء، أم أنها نموذج صارخ لطريقة تعامل الاحتلال مع عنف المستوطنين؟ ولماذا تصمت المنظومة الدولية أمام وقائع موثقة لقتل الفلسطينيين بغطاء الدفاع عن النفس؟

في هذا التقرير، ترصد وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة كيف تحولت جريمة موثقة إلى حملة تلميع منظمة، وتتبع مسار الإفراج عن ينون ليفي، وتكشف من خلال شهادات ووثائق سجلا طويلا من الانتهاكات التي ارتكبها دون محاسبة، وتكشف عن دوره الخفي في عمليات الهدم الجارية في غزة، وحلم "التطهير العرقي".

تنكيل وإعدام أمام الكاميرات

في يوم الاثنين 28 يوليو/تموز الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية أراضي قرية "أم الخير" في مسافر يطا جنوب الخليل، لتوسيع مستوطنة "كرمل" المقامة على الأراضي المصادرة فيها، وبينما خرج الأهالي للتصدي لاقتحام المستوطنين، أطلق الإسرائيلي ينون ليفي النار مباشرة على جسد الهذالين الذي كان بعيدا عن مواجهة المستوطن.

שימו לב לסרטון מהזווית הזו, מול ינון לוי עומדים פלסטינים שמצלמים אותו. אף אחד לא מרים עליו יד, כולם אוחזים בטלפונים. לא נזרקת לעברו אבן, חלונות הבאגר שלמים וזה הרגע בו הוא משחרר כדור, עם יד ישרה ב90 מעלות אל עבר הקהילה.

pic.twitter.com/iPF13S6qoP — Snir Klein (@snirklein92) July 29, 2025

ינון לוי, מתנחל שהוטלו עליו סנקציות בגין אלימות קשה כלפי פלסטינים, יורה לעבר תושבים במסאפר יטא. עודה הדאלין, חבר שסייע לנו לצלם את אין ארץ אחרת, נורה בפלג גופו העליון ומצבו קשה. תושבים אמרו שלוי הוא היורה pic.twitter.com/awwvSVkE7J — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

ورغم توثيق الكاميرات للحدث، برأت المحكمة الإسرائيلية المستوطن وقررت الإفراج عنه، بدعوى القتل من أجل "الدفاع عن النفس"، وأحالته للإقامة الجبرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على المنصات الرقمية تنكيل قوات الاحتلال بالأهالي الذين واجهوا المستوطن وحاولوا الدفاع عن أنفسهم أمام صرخاته وتلويحه بالسلاح غاضبا.

סרטון נוסף מאתמול, שימו לב איך המתנחל ינון לוי שעכשיו כבר מואשם בהריגה בקלות דעת, עומד יחד עם החיילים ומורה להם עם האצבע איזה פלסטינים לעצור. אם אני הייתי יורה במישהו למוות בתל אביב כנראה שהשוטרים לא היו עומדים לצידי ועוצרים את מי שאני מבקש. אלא עוצרים אותי. pic.twitter.com/ihLVuydM3z — נדב וימן Nadav Weiman (@weimanadav) July 29, 2025

Watch: Israeli solders raid the mourning tent for Awdah Hathaleen in Umm Al Khair, forcing all the guests out, including journalists pic.twitter.com/9XHPnylv2R — Oren Ziv (@OrenZiv_) July 29, 2025

تلميع قاتل مدان

وبالتزامن مع الإفراج عن المستوطن المدان، تعالت الأصوات الإسرائيلية الداعمة لينون ليفي، وحاولت قلب الحقائق، زاعمين أن الناشط "هو من بدأ بالاعتداء وإلقاء الحجارة"، وأن تصرفه مجرد "ردة فعل طبيعية".

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ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي، تسيفي سوكوت، المستوطن بـ"البطل"، وقال بعد الإفراج عنه "ينون ليفي بطل تعرض لهجوم وحشي وعنيف، دافع عن حياته وأصبح ضحية لافتراء دم من قبل منظمات معادية للسامية، العدالة ظهرت إلى النور، وينون أُطلق سراحه الآن من قبل المحكمة، وحان الوقت لكل من أدانه أن يعتذر".

ינון לוי הוא גיבור שעבר התקפה פראית אלימה, הגן על חייו והפך לקרבן של עלילת דם מצד ארגונים אנטישמים שונים.

הצדק יצא לאור וינון שוחרר כעת בבית המשפט.

זמן לכל מי שגינה אותו מאתמול לבקש סליחה. pic.twitter.com/WCigndwopz — צבי סוכות (@tzvisuccot) July 29, 2025

أما النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار ميلخ، فحرّضت في رسالة مصورة على قتل الفلسطينيين، قائلة "ينون رجل شجاع، تعرض لهجوم وحشي من قبل مخربين عرب، وكان على وشك أن يُنفذ فيه إعدام ميداني"، وتساءلت في فيديو على حسابها بمنصة "إكس": "لماذا لدينا أسلحة إن لم تكن لحماية أنفسنا؟".

הגעתי לבית המשפט לתמוך בגיבור ישראל ינון לוי במדינה חפצת חיים מי שמגן על חייו ועל חיי משפחתו מקבל צל״ש ולא נגרר להארכות מעצר pic.twitter.com/bIoPojHQWV — לימור סון הר מלך (@limor_sonhrmelh) July 29, 2025

كما هاجم المحامي، أفيخاي حاجبي -من منظمة "حوننو اليمينية" المعنية بمتابعة قضايا المستوطنين- الدعوات المطالبة بتمديد اعتقال المستوطن، وبرر جريمته بالقول "واضح أن هناك صعوبة في الأدلة، خصوصا وأن الشرطة تعترف بأن المتهم كان في خطر حقيقي على حياته، ولا يوجد دليل مباشر على أن إطلاقه للنار هو ما تسبب في مقتل الضحية".

ארגון חוננו: *הלינץ' במתיישב בהר חברון: בימ"ש משחרר את המתיישב ממעצר* שופטת בימ"ש השלום בירושלים חוי טוקר הורתה לפני זמן קצר על שחרורו של המתיישב שהותקף בידי המון ערבי אתמול בהר חברון. טוקר דחתה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של המתיישב. המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע על החלטת… pic.twitter.com/4y258Il65P — אלחנן גרונר (@elchanangr) July 29, 2025

شاهد من أهلها

ولم تمنع حملة التلميع التي شنتها حسابات إسرائيلية للدفاع عن المستوطن، منظمات وشهودا إسرائيليين على الحدث حاولوا تسليط الضوء على حقيقة ما جرى، ومواجهة الأكاذيب بالحقائق، ووضع الأمور في مسارها الصحيح، وذكر التفاصيل التي حدثت بما يكشف "كذب الحملة الإسرائيلية المنظمة".

وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، قال الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام "تم توثيق الحادثة من جميع الزوايا، وشاهدت 20 مقطع فيديو؛ في الساعة 5:25 بالتوقيت المحلي بدأ الأمر، عندما جاءت جرافة يرافقها بينون تقتحم أرضا تابعة لأهالي القرية، تقتلع أشجار زيتون، وتضرب أحد السكان بذراعها المعدنية وقد تم توثيق ذلك، حيث يظهر الشخص وهو يفقد وعيه، وبعض السكان حاولوا الدفاع عن أنفسهم".

1/2 סרטון המתעד את פגיעתו של אחמד הדלין בידי כלי הנדסי כבד.

שימוש על פי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/5YutC4LQkL — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) July 28, 2025

وأضاف "يجب أن نتذكر: ليس لديهم شرطة ولا جيش، هم تحت الاحتلال"، متابعًا: "ركض ينون نحو السكان، وضرب شخصا كان يصوره بمؤخرة مسدسه الذي كان يحمله في يده، وأطلق رصاصتين نحو منازل عائلات القرية، ورأيت في المقاطع على الأقل أربعة أطفال واقفين في المكان الذي أطلق نحوه النار، وهو يمسك المسدس بيد واحدة، ويصيب عودة الهذالين، الذي كان في ملعب كرة السلة، على بعد 35 مترا منه، ويصيبه في رئتيه ويقتله".

2/2 סרטון המתעד את פגיעתו של אחמד הדלין בידי כלי הנדסי כבד.

שימוש על פי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/n0FhfIElMa — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) July 28, 2025

وختم منتقدا القضاء الإسرائيلي: "وحقيقةُ أن ضحايا هذا الهجوم الآن في السجن، والمعتدي يجلس في بيته بينما نحن نتحدث، تدل على النظام التمييزي القائم في المناطق، ولماذا يقول الناس إنه نظام أبارتهايد".

דיברתי עם @RavivDrucker על ההרג בדם קר של חברי עודה הדאלין בידי המתנחל ינון לוי, ועל מערכת ישראלית שלמה שמענישה את הקורבנות pic.twitter.com/Z3yDVAansL — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 31, 2025

ورصدت "سند" مقابلات منشورة على "إنستغرام" توثق شهادة علاء الهذالين، ابن عم الشهيد الهذالين، قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وتَبين أنها تتوافق مع تصريحات الصحفي يوفال أبراهام.

كما نشرت منظمة "صوت حاخامات من أجل حقوق الإنسان" في محاولة لإثبات الجريمة: "المقاطع المصورة من المكان لا تترك مجالا للشك: عودة أُطلق عليه النار بوحشية حتى الموت، فقط لأنه أصر على حقه في العيش بكرامة على أرضه. يا له من مصاب فادح، انقلاب أخلاقي مروع للواقع: مستوطن مسلح، يعيش على أرض ليست أرضه، مصنف حتى من قبل المجتمع الدولي كمعتد هو من سلب حياة عودة".

בוקר קשה וכואב. עודה הדאלין, חבר אהוב ושותף לדרך, נהרג אתמול מירי של ינון לוי – מתנחל מוכר בגדה המערבית, שעליו הוטלו סנקציות בינלאומיות בשל מעורבותו באלימות כלפי פלסטינים. הסרטונים מהשטח לא משאירים מקום לספק: עודה נורה למוות באכזריות, רק משום שהתעקש לעמוד על זכותו לחיות בכבוד על… pic.twitter.com/fuf8RxukzC — קול רבני לזכויות אדם (@RHRIS) July 29, 2025

كما عبرت منظمة "ييش دين الإسرائيلية" هي الأخرى عن دعمها للهذالين، وقالت "عودة كان معلما وناشطا، وشارك في الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الذي وثق الدمار المنهجي لمجتمعه، إلا أن الفيلم "تحول إلى مأساة لا رجعة فيها".

עודה אל-חאתלין היה חבר יקר ומגן זכויות אדם מעורר השראה עבור כל כך הרבה פעילים ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים. אתמול הוא נורה באכזריות למוות על אדמתו על ידי מתנחל אלים ינון לוי.

לוחמים לשלום אבלים על לכתו בטרם עת ומחזקים את משפחתו, קהילתו וכל מי שמכיר אותו. pic.twitter.com/qABIednBnt — לוחמים לשלום (@cforpeace1) July 29, 2025

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وأشارت إلى أن مطلق النار ينون ليفي، من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حفات ميتاريم"، فُرضت عليه في السنوات الأخيرة عقوبات دولية بسبب سلسلة من الاعتداءات العنيفة على فلسطينيين، والتي تجاهلتها سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، مضيفة: "كان من الممكن منع هذه الكارثة، لكن عودة قتل لأن إسرائيل تشرّع العنف ضد الفلسطينيين، وتروج لأهداف حكومتها عبر ترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم".

وعبّر عضو الكنيست، عوفر كسيف، عن دعمه وتضامنه مع الضحية وقال "أنا في زيارة تعزية بمسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة، حيث المستوطن القاتل ينون ليفي، قتل بدم بارد الناشط السلمي، الإنسان الرائع، عودة الهذالين. وكما هو متوقع، القاتل أُطلق سراحه، وبأوامره قامت قوات الاحتلال باعتقال نشطاء فلسطينيين"، وفق تعبيره.

הגעתי לביקור ניחומים באום אל ח'יר, במסאפר יטא, איפה שהטרוריסט ינון לוי רצח בדם קר את ידידי פעיל השלום, עודה אלהד׳אלין.

הרוצח שוחרר וכוחות הכיבוש עצרו דווקא פעילים פלסטינים, לרבות את אחיו של עודה.

כך נראה בדיוק הכיבוש האפרטהיידסטי. כך נראה הטיהור האתני בגדה.

נמשיך במאבק שלנו,… pic.twitter.com/RxETsCGXhw — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) July 30, 2025

سجل حافل بالجرائم

وتتبعت "سند" السجل الحافل بالاعتداءات للمستوطن ينون ليفي، لتفنيد حملة تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وتبرئته من دم الناشط، حيث توصلت إلى توثيقات عديدة سابقة تظهر تورطه في جرائم ضد الفلسطينيين

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אחח ינון לוי. כמה שנמאס לשמוע את השם הזה. כנראה שסנקציות מארצות הברית, האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, נורבגיה ויפן, לא שיכנעו את ינון לעצור. הוא תועד כאשר פלש היום עם מתנחל נוסף לאדמות מרעה ליד הכפר סימיא שם הם תקפו שלושה רועי צאן מהכפר ואדי טיראן שנמצא בסכנת גירוש https://t.co/NBniFfmPrA pic.twitter.com/O4HQaF6BEv — מחוץ לעדר (@masafering) July 31, 2024

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ארה"ב, האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, נורבגיה, ויפן הן בין אלו שהטילו על השניים סנקציות. אך ינון לוי, עילי פדרמן, והמתנחלים ככלל- הם זרוע ביצועית נוספת של המשטר הציוני. לכן הם ממשיכים לעבוד בשיתוף פעולה מלא גם אחרי כל הסנקציות הבין לאומיות, במטרה לטהר אתנית את שטח C pic.twitter.com/4dHFcxxKT5 — מחוץ לעדר (@masafering) August 24, 2024

وتشمل الجرائم حوادث عنف، واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، والدفع بالسكان الأصليين للرحيل قسرا عن أراضيهم تحت التهديد، والمضايقات اليومية، وإقامة بؤر استيطانية بالضفة.

وتواصلت وكالة سند مع مدير البحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية كريم جبران، الذي أوضح أن ينون ليفي هو أحد قادة المستوطنين في منطقة جنوب الخليل، مضيفًا: "شغله الشاغل هو محاولة تهجير الفلسطينيين وتنفيذ سياسات التطهير العرقي داخل مناطق جنوب الضفة الغربية".

وأضاف أنه كان يقيم سابقا في مستوطنة سوسيا، وتسبب في أذى كبير للفلسطينيين فيها، ثم أنشأ بعد ذلك بؤرة استيطانية بالقرب من زنوتا. ونتيجة وجود هذه البؤرة وعنف ليفي وجماعته، اضطر عدد كبير من سكان زنوتا للرحيل وتفريغ هذا التجمع، وفقا لجبران.

הכפר ח'ירבת זנותה השוכן בדרום הר חברון היה ביתם של 285 פלסטינים, בהם 120 ילדים. הקהילה חיה שם במשך דורות, הרבה לפני שישראל כבשה את הגדה המערבית. בשנת 2021 הקים המתנחל ינון לוי את מאחז ״חוות מיתרים״, מה שהוביל למתקפות והטרדות מצד מתנחלים. מתקפות אלו החריפו לאחר ה-7 באוקטובר וכל… pic.twitter.com/kKj149Qub7 — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) October 28, 2024

ليفي وحلم "تطهير غزة"

وتابع "ليفي مالك لشركة تقوم بعمليات هدم داخل قطاع غزة، ولا يسعى لذلك فقط من أجل "بيزنس" بل لتحقيق حلم تطهير غزة عرقيا، والمساهمة في الإبادة الجماعية داخل القطاع والتي تمتد اليوم إلى الضفة الغربية".

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وحذر مدير البحث الميداني في "بتسليم" من تصاعد سياسة تشجع عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية، مشيرا إلى أن أكثر من 28 فلسطينيا قتلوا، و38 تجمعا سكانيا جرى ترحيله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط صمت مؤسسات الدولة، وأضاف أن ما يحدث في الضفة اليوم هو "امتداد لما يجري في غزة، وقد يكون مقدمة لأحداث أخطر قادمة".

https://drive.google.com/file/d/1-pRtHy3yt6t3r-u67dxuM855Bbv5tyS1/view

وحول العقوبات التي فُرضت على المستوطن ليفي من قبل، قال جبران في تصريحات خاصة، إنه تم فرض مجموعة من العقوبات من قبل دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية السابقة على ليفي كلونه "أبرز رموز العنف والتطرف من المستوطنين"، وفقا لتوثيقات أكدت تورطه في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، ولكن بعد عودة ترامب للحكم تم رفع هذه العقوبات فيما يواصل الاتحاد الأوروبي وضع هذه العقوبات.

تواطؤ القضاء الإسرائيلي

وتابعت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري مجريات القضية من ناحية القضاء الإسرائيلي، والخطوات التي انتهت بالإفراج عن المستوطن بعد ساعات من جريمته، دون الاكتراث بما وثقته الكاميرات وشاهده العالم.

ورفضت محكمة الصلح في القدس، يوم الجمعة الماضية، طلب الشرطة تمديد الإقامة الجبرية لينون ليفي، المشتبه في أنه أطلق النار وقتل عودة الهذالين، الفلسطيني من سكان "أم الخير" جنوب الضفة الغربية.

وصرحت القاضية حوي توكر خلال الجلسة أن الشبهات ضد ليفي "ضعيفة" وأن الأدلة التي جُمعت من الجانب الفلسطيني تدعم ادعاء محاميه بأن "لا توجد علاقة سببية مباشرة بين إطلاق النار الذي قام به وبين مقتل الهذالين، وأنه تصرف بدافع الدفاع عن النفس"، وأضافت القاضية أن ليفي "منع حادثة كان يشارك فيها عشرات الأشخاص الذين رشقوه بالحجارة".

وبحسب جبران: "لم يكن هناك أي خطر على ينون ليفي أو على سائق الجرافة كما تم الادعاء، وأن عودة قُتل أثناء عملية التوثيق خلال وجوده داخل المركز المجتمعي في أم الخير بعيدا عن مواجهة مباشرة مع المستوطن"، وفي تعقيبه على قرار الإفراج عن المستوطن، صرّح كريم جبران "في عام 2016 قمنا بمقاطعة المنظومة القضائية في المحاكم الإسرائيلية لأنها متواطئة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأبارتهايد، ولا تقوم بإنصاف الضحايا بل تشرّع الجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين".

https://drive.google.com/file/d/1L-dpRb25JY2cq3rk6js8bYF1jBoEq7Ib/view

https://drive.google.com/file/d/1_rgX-tsSwXNH8FmjjG58AhAlUCTfXg-S/view

وتواصلت "سند" مع المحامي حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، للوقوف على الجريمة عن قرب، إذ قال إن قضية مقتل الهذالين "واحدة من أشد النماذج فظاعة على استهداف النشطاء والمدنيين الفلسطينيين بغطاء قانوني وسياسي داخل المناطق المحتلة"، والفيديو يظهر أن الهذالين "لم يكن يحمل أي سلاح، بل كان يطالب بوقف الاعتداء على أرضه، وكان أعزل تماما عندما أطلق عليه ليفي النار مباشرة من مسافة قصيرة".

نظام قانوني مزدوج

وحول قرار المحكمة الإفراج عن المستوطن، أوضح مليحات أن هذ الأمر يشير إلى "خلل جوهري في نظام العدالة الإسرائيلي عند التعامل مع قضايا تمس الفلسطينيين".

ورغم أن القانون الإسرائيلي لا ينص بشكل مباشر على حصانة قانونية للمستوطنين، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن واقع مختلف، حيث يُعامل المستوطن بمعايير قضائية مخففة، ويحظى بتساهل في الإجراءات الجنائية، وهذه المفارقة في التعامل ليست ناتجة عن نصوص مكتوبة تمنحهم امتيازا قانونيا، بل من نهج قضائي وأمني يرسخ حماية غير مباشرة للمستوطنين، وخاصة في مناطق التماس التي تشهد نزاعا على الأرض كما هو الحال في الأراضي المصنفة "سي" (C).

فيما أشار، إلى أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي نص صريح يتحدث عن تمييز في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين، ولكن النظام القانوني المزدوج هو ما يخلق ذلك، مضيفا "المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية يُخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، بينما الفلسطينيون يخضعون لقوانين الطوارئ والقانون العسكري الإسرائيلي، الذي يمنح سلطات واسعة للاعتقال دون محاكمة، والهدم الإداري، والحكم دون ضمانات قانونية كاملة"، على حد تعبيره.

جرائم تُرتكب ومحاكم تبرئ

وسرد محامي منظمة البيدر، عدة أمثلة لقضايا مشابهة: ففي عام 2016، أطلق الجندي الإسرائيلي إلؤور عزريا النار على الشاب عبد الفتاح الشريف بينما كان ملقى على الأرض مصابا في مدينة الخليل، ورغم وضوح الجريمة، حُكم عليه بالسجن 18 شهرا فقط، وأُفرج عنه بعد 9 أشهر.

وفي جريمة مقتل عائلة دوابشة حرقا على يد مستوطنين في قرية دوما جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية في 31 يوليو/تموز عام 2015، أدين مستوطن واحد فقط، رغم أن أكثر من شخص شارك في التخطيط والتنفيذ

وقال رئيس مجلس قرية التوانة بمسافر يطا، محمد الربعي، في تصريحات لوكالة "سند" إن الشهيد عودة تعرض للضرب والتهديد عدة مرات، كان داعما لأبناء قريته وحمايتهم، مما جعله هدفا واضحا لهم، مضيفا: "وهناك شهود يؤكدون تهديده المباشر للشهيد الهذالين".

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https://drive.google.com/file/d/1CIg3LjP7-bw_fQayXRsmEz-BCbJCMtF7/view

وختم الربعي حديثه بالقول "إن كل القتلة والمتسببين بالإرهاب تم الإفراج عنهم سواء كانوا جنودا أم مستوطنين بعد ساعات أو أيام من المحاسبة، ونهج الإفلات من العقاب يشجعهم على عمل المزيد، منددا: "نحن أمام منظومة إجرامية متكاملة، مستوطنون مسلحون وجنود يقدمون الحماية ومحاكم تبرئهم".

مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل

وقالت منظمة العفو الدولية إن قتل عودة الهذالين، وهو مدافع مخلص عن حقوق الإنسان ووالد لثلاثة أطفال صغار، بدم بارد يمثل "مأساة مروعة وتذكيرا وحشيا بالعنف المتواصل الذي تتعرض له المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت المنظمة إلى أن عودة "أنذر مؤخرا نوابا في البرلمان البريطاني بتلقيه تهديدات بالقتل"، وجاء مقتله كنتيجة قاسية لسياسة إسرائيل المستمرة المتمثلة بالتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

نطالب بالعدالة لعودة الهذالين ومجتمعه. يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وتفكيك نظام الأبارتهايد اللذين يدمران حياة الفلسطينيين وآمالهم فورًا.#أنهوا_الأبارتهايد_الإسرائيلي pic.twitter.com/U3BqMApYQF — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 31, 2025

وخلص تحقيق أولي أجرته العفو الدولية إلى أن ليفي، المدرج على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، شوهد وهو يهدد السكان بمسدسه.

وعلقت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس بالقول "تتقاعس السلطات الإسرائيلية عمدا عن إجراء تحقيقات حقيقية ومحايدة بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهو ما يقتضي فتح تحقيقات دولية مستقلة وفورية في جريمة القتل هذه وسائر الهجمات ضد الفلسطينيين".

واشتهر عودة الهذالين بأنه صوت قرية "أم الخير" والمدافع الأول عن سكانها، وأصبح المتحدث غير الرسمي باسمها، خاصة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وقدّم الهذالين باللغتين العربية والإنجليزية شهادات حية ومؤثرة نقلت معاناة قريته إلى العالم، مستخدما لغة بسيطة لكنها قادرة على النفاذ إلى الضمير الإنساني.

وُلد الهذالين عام 1994 في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وعاش بموقفه الثابت في الدفاع عن قريته ومناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة مسافر يطا، وقد أسهم عام 2019 في إنتاج الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" الذي حاز جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل عام 2025، ووثق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.