حماس: نتنياهو يعمل على إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعا

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إنهاء قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بقتلهم جوعا بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا.

وأعرب الرشق -في بيان على تليغرام- عن أسفه أن يصل الجوع إلى أسرى الاحتلال، لكنه حمل نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- وحكومته وحدهم المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنوا حرب التجويع والتعطيش ضد الشعب الفلسطيني، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضا.

وذكر الرشق أن المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العالم شهد في عمليات التبادل السابقة، كيف خرج أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية، أما اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تماما كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهالي غزة المحاصرين.

وقال الرشق إن صور الجوع في وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها، قبل صورة الجندي أفيتار دافيد، هي الرد الدامغ على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة.

والأيام الماضية، نشرت المقاومة الفلسطينية، مقاطع فيديو للأسيرين الإسرائيليين أفيتار دافيد وروم بارسلافسكي، حيث ظهرا وهما يعانيان من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.