بوليتيكو: المجاعة بغزة تدفع نوابا أميركيين لتغيير لهجتهم تجاه إسرائيل

قال موقع بوليتيكو إن أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي معروفين بدعمهم القوي للصهيونية بدؤوا يستهجنون أفعال إسرائيل في قطاع غزة مع اشتداد المجاعة وتوالي الأنباء عن وفاة الأطفال جراء نقص الغذاء، كما توقع السيناتور بيرني ساندرز رد فعل من الجمهوريين قريبا.

وأشار الموقع إلى عضو مجلس النواب ريتشي توريس، أحد أكثر الديمقراطيين تأييدا لإسرائيل، الذي ظهر في مقابلة الأسبوع الماضي قائلا "كل الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها واجب أخلاقي بأن تفعل كل ما في وسعها لتخفيف المحنة والجوع الذي يتفاقم في قطاع غزة".

وهناك ديمقراطيون آخرون مثل توريس تتعالى أصواتهم للتنديد بما يجري في غزة إدراكا لغضب ناخبيهم المتصاعد تجاه إسرائيل وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها العام المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، صوّتت غالبية من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لصالح قرار يمنع بيع البنادق الهجومية للشرطة الإسرائيلية، وهو ما يعد تحولا بارزا داخل الحزب منذ بداية الحرب على غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين سابقين في إدارة جو بايدن قولهم إن تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- أضرت بمصداقية إسرائيل لدى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قال العضو المستقل بمجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز الذي تقدم بعدة مشروعات قوانين لمعاقبة إسرائيل ووقف تسليحها "سترون قريبا جدا عددا من الجمهوريين يدركون أن ناخبيهم لا يريدون أن تذهب دولارات ضرائبهم إلى حكومة إسرائيلية تجوّع الأطفال".

ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية إذ تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 180 شهيدا بينهم 93 طفلا وفقا لوزارة الصحة في القطاع.