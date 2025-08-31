فرنسا ترفض التدخل الأميركي في غرينلاند وتؤكد أنها "ليست للبيع"

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو خلال زيارته غرينلاند عن تضامن بلاده مع شعب الجزيرة إزاء الضغوط والتدخلات الأميركية، مؤكدا أن "المناورات الأخيرة غير مقبولة وتنم عن قلة احترام"، من دون أن يسمي الولايات المتحدة.

وقال بارو، في تصريحاته اليوم الأحد، من مدينة نوك عاصمة غرينلاند، إن زيارته "ستبعث برسالة تضامن أوروبي ودعم فرنسي للدانمارك وغرينلاند وشعبها".

وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستدعم مشروعا لرسم خريطة للموارد المعدنية في جوف الأرض على جزيرة غرينلاند.

وأضاف "ستزور بعثة فرنسية نوك قريبا لوضع أسس هذا التعاون مع أصدقائنا".

وشدد بارو على أن "غرينلاند ليست للبيع"، مكررا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار غرينلاند منتصف يونيو/حزيران الماضي، للتعبير عن التضامن الأوروبي مع شعبها وانتقد مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الجزيرة.

"طابور خامس"

وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد 3 أيام من تقرير بثه التلفزيون الدانماركي كشف أن 3 أميركيين على الأقل مرتبطين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاولوا جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسببت بتوترات بين غرينلاند والدانمارك من بينها الإبعاد القسري لأطفال عن عائلاتهم.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الدانماركية القائم بالأعمال الأميركي، وندد وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن بأي محاولات للإضرار بالعلاقات بين الدانمارك وغرينلاند أو صنع "طابور خامس".

وتتمتع جزيرة غرينلاند، الواقعة في القطب الشمالي، بحكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك.

وسلطت تهديدات ترامب بالاستيلاء على الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية أنظار العالم أجمع على هذه المنطقة، لا سيما أنه رفض استبعاد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وأكد ترامب أن بلاده تحتاج لضم غرينلاند من أجل الأمن القومي الأميركي والأمن الدولي، لكن الدانمارك وغرينلاند ترفضان محاولاته رفضا قاطعا. ولدى غرينلاند الحق في إعلان الاستقلال عن الدانمارك عبر إجراء استفتاء.