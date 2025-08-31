غامبيا: غرق عشرات المهاجرين في حادث مركب بغرب أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الغامبية، مساء الجمعة، أن ما لا يقل عن 70 شخصًا لقوا مصرعهم في انقلاب قارب يقلّ مهاجرين قبالة سواحل غرب أفريقيا، في واحدة من أكثر الحوادث دموية على طريق الهجرة نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن نحو 30 شخصًا آخرين يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، بعد غرق القارب الذي يُعتقد أنه انطلق من غامبيا وكان يقلّ غالبية من الغامبيين والسنغاليين، قبالة سواحل موريتانيا فجر الأربعاء.

وكان القارب يحمل نحو 150 راكبًا، نجا منهم 16 فقط. واستعادت السلطات الموريتانية 70 جثة يومي الأربعاء والخميس، وأشارت شهادات شهود عيان إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 100 شخص.

ويُعدّ طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية من أخطر طرق الهجرة في العالم.

فقد وصل أكثر من 46 ألف مهاجر غير نظامي إلى جزر الكناري العام الماضي، وهو رقم قياسي بحسب الاتحاد الأوروبي، كما توفي أكثر من 10 آلاف شخص أثناء الرحلة، بزيادة بلغت 58% مقارنة بعام 2023، وفقًا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الحقوقية.

ودعت وزارة الخارجية الغامبية مواطنيها إلى "الامتناع عن خوض مثل هذه الرحلات الخطرة التي لا تزال تحصد أرواح كثيرين".