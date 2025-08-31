إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد اغتيال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة، أمس السبت، بينما لم تؤكد حماس أو تنفي هذا الخبر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تمكنت من تصفية أبو عبيدة في غزة، ثم أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بيانا مشتركا بشأن اغتياله.

وذكر البيان أن الجيش والشاباك "قاما أمس بتصفية حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)". وأضاف أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية سابقة بشأن مكان وجوده.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- إن الجيش استهدف أبو عبيدة و"ننتظر النتائج".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش أخفق في اغتيال أبو عبيدة في محاولتين سابقتين منذ بداية الحرب على غزة.

ويعد أبو عبيدة أو "الملثم" كما يلقبه كثيرون، رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ ظهوره البارز لأول مرة في 25 يونيو/حزيران 2006 ليعلن تنفيذ المقاومة عملية "الوهم المتبدد" التي أدت لقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط.