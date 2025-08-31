القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة سرية تقر بفشل عملية عربات جدعون

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وثيقة سرية داخلية في الجيش أقرت بفشل عملية عربات جدعون، وأن أهدافها بإخضاع حماس وإعادة الأسرى لم تتحقق.

وقال المصدر ذاته أن الوثيقة تكشف أن من بين أسباب فشل العملية هو التخطيط العشوائي للعملية، وعدم ملاءمة هذا النوع من العمليات لأسلوب قتال حماس.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تؤكد أن إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن لا سيما عدم تحديد وقت لهذه العملية.