القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة سرية تقر بفشل عملية عربات جدعون
Published On 31/8/2025|
آخر تحديث: 20:33 (توقيت مكة)
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وثيقة سرية داخلية في الجيش أقرت بفشل عملية عربات جدعون، وأن أهدافها بإخضاع حماس وإعادة الأسرى لم تتحقق.
وقال المصدر ذاته أن الوثيقة تكشف أن من بين أسباب فشل العملية هو التخطيط العشوائي للعملية، وعدم ملاءمة هذا النوع من العمليات لأسلوب قتال حماس.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تؤكد أن إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن لا سيما عدم تحديد وقت لهذه العملية.
المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية