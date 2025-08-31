أخبار|فلسطين

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة سرية تقر بفشل عملية عربات جدعون

ارتفاع معدلات التهرب من خدمة الاحتياط عشية عملية "عربات جدعون الثانية" (جميع الصور من تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التي عممها للاستعمال الحر لوسائل الإعلام)
الوثيقة كشفت أن عدم ملاءمة هذا النوع من العمليات لأسلوب قتال حماس أحد أبرز أسباب فشل العملية ( الجيش الإسرائيلي)
Published On 31/8/2025
آخر تحديث: 20:33 (توقيت مكة)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وثيقة سرية داخلية في الجيش أقرت بفشل عملية عربات جدعون، وأن أهدافها بإخضاع حماس وإعادة الأسرى لم تتحقق.

وقال المصدر ذاته أن الوثيقة تكشف أن من بين أسباب فشل العملية هو التخطيط العشوائي للعملية، وعدم ملاءمة هذا النوع من العمليات لأسلوب قتال حماس.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تؤكد أن إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن لا سيما عدم تحديد وقت لهذه العملية.

 

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

