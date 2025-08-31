روسيا تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية وكييف تصد أكثر من 100 مسيّرة

أعلنت روسيا أنها استهدفت مؤسسات أوكرانية لصناعة الصواريخ في هجمات مكثفة، في حين قالت كييف إنها أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو، موازاة مع سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها وجهت ضربات مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة للمؤسسات الأوكرانية لصناعة الصواريخ والطيران والمطارات العسكرية.

وأعلنت الوزارة السيطرة على بلدة كاميشي فاخا الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك.

موازاة مع ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية وذلك بعد هجوم ليلي.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام إنه تم إسقاط 11 طائرة مسيّرة فوق منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك في جنوب غرب البلاد.

ونقلت ريا نوفوستي عن حاكم بيلغورود أن 9 أصيبوا في هجمات أوكرانية بـ136 مسيرة على 9 بلدات في المقاطعة خلال 24 ساعة.

استهداف منشأة كهرباء

وأكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية تشن هجوما متواصلا على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا.

وأضاف أن قوات بلاده سيطرت منذ مارس/آذار الماضي على أكثر من 3500 كيلومتر مربع في حربها على أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 126 مسيّرة من بين 142 أطلقتها القوات الروسية على مناطق عدة الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن قصفا روسيا على مناطق عدة في مناطق جنوبي وشرقي أوكرانيا خلف قتلى ومصابين.

كما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بحدوث 182 اشتباكا مع القوات الروسية على جبهات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهته، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للكهرباء قرب مدينة أوديسا جنوب البلاد، لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف عميل صباح اليوم الأحد.

وكتب كيبر على تطبيق تلغرام أن أكثر المناطق تضررا هي مدينة تشورنومورسك على أطراف أوديسا، حيث أحدث الهجوم دمارا أيضا بمنازل ومبان إدارية.

وقال كيبر "تعمل البنية التحتية الحيوية على المولدات الكهربائية"، مضيفا أن شخصا واحدا أصيب نتيجة الهجوم.