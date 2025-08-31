أخبار|فلسطين

خطة إسرائيلية لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود

Global Sumud Flotilla, a humanitarian expedition to Gaza, led by activists including Greta Thunberg, departs from the port of Barcelona, Spain August 31, 2025. REUTERS/Bruna Casas
سفن أسطول الصمود العالمي بميناء برشلونة متجهة إلى إسبانيا (رويترز)
Published On 31/8/2025
|
آخر تحديث: 21:34 (توقيت مكة)

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود الذي ينطلق من برشلونة في وقت لاحق لكسر الحصار عن غزة.

ومن المقرر أن يعرض بن غفير خطته خلال نقاش يجريه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، حسب الصحيفة، المصادرة الفورية للسفن المشاركة في كسر الحصار، وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية.

كما تشمل الخطة سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى الأمنيين داخل سِجنَي، كتسيعوت والدامون، لفترة طويل الأمد.

People crowd the dock ahead of the launch of a civilian flotilla bound for Gaza, aiming to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid in Barcelona, Spain, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti)
مناصرون لغزة تجمعوا على رصيف ميناء برشلونة قبل انطلاق أسطول الصمود (أسوشيتد برس)

انطلاق الأسطول

وكان "أسطول الصمود العالمي" انطلق اليوم الأحد من ميناء برشلونة، حاملا مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويضم الأسطول ناشطين من 50 دولة، ونوابًا أوروبيين، وشخصيات عامة.

وقال مراسل الجزيرة إن الأسطول انطلق بعد أيام من التجهيزات المتواصلة، لجمع التمويلات اللازمة لتوفير المواد الطبية والإنسانية، في رحلة تستغرق نحو أسبوعين صوب شواطئ غزة.

وقام المشاركون والمتضامنون من مختلف الجنسيات بالتبرع بثمن السفن المشارِكة وتجهيزها للإبحار.

أسطول الصمود
المشاركون والمتضامنون من مختلف الجنسيات تبرعوا بثمن السفن المشارِكة وتجهيزها للإبحار (الجزيرة)

وأكد المشاركون في كلمات لهم خلال مؤتمر صحفي على أن ما يقومون به ليس للاستعراض، بل هي حملة تضامنية تهدف إلى مساعدة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة تمارسها ضدهم إسرائيل.

وقال ‏المتحدث باسم أسطول "الصمود العالمي" سيف أبو كشك، إن تحركهم جاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وسعيه إلى تهجيرهم، مؤكدا أن خطوتهم هي بعثة غير عنيفة تهدف إلى فتح ممر للمساعدات الإنسانية في غزة.

إعلان

وأوضح أن سبب اختيار برشلونة هو كونها مرجعا للتضامن مع الفلسطينيين منذ سنوات.

المصدر: الجزيرة

إعلان