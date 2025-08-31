خطة إسرائيلية لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود الذي ينطلق من برشلونة في وقت لاحق لكسر الحصار عن غزة.

ومن المقرر أن يعرض بن غفير خطته خلال نقاش يجريه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، حسب الصحيفة، المصادرة الفورية للسفن المشاركة في كسر الحصار، وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية.

كما تشمل الخطة سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى الأمنيين داخل سِجنَي، كتسيعوت والدامون، لفترة طويل الأمد.

انطلاق الأسطول

وكان "أسطول الصمود العالمي" انطلق اليوم الأحد من ميناء برشلونة، حاملا مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويضم الأسطول ناشطين من 50 دولة، ونوابًا أوروبيين، وشخصيات عامة.

وقال مراسل الجزيرة إن الأسطول انطلق بعد أيام من التجهيزات المتواصلة، لجمع التمويلات اللازمة لتوفير المواد الطبية والإنسانية، في رحلة تستغرق نحو أسبوعين صوب شواطئ غزة.

وقام المشاركون والمتضامنون من مختلف الجنسيات بالتبرع بثمن السفن المشارِكة وتجهيزها للإبحار.

وأكد المشاركون في كلمات لهم خلال مؤتمر صحفي على أن ما يقومون به ليس للاستعراض، بل هي حملة تضامنية تهدف إلى مساعدة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة تمارسها ضدهم إسرائيل.

وقال ‏المتحدث باسم أسطول "الصمود العالمي" سيف أبو كشك، إن تحركهم جاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وسعيه إلى تهجيرهم، مؤكدا أن خطوتهم هي بعثة غير عنيفة تهدف إلى فتح ممر للمساعدات الإنسانية في غزة.

إعلان

وأوضح أن سبب اختيار برشلونة هو كونها مرجعا للتضامن مع الفلسطينيين منذ سنوات.