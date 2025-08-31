تواصل الاحتجاجات في إسرائيل قبيل اجتماع الكابينت لبحث موضوع الصفقة

شهدت إسرائيل احتجاجات عدة تطالب بإبرام صفقة وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، في حين يرتقب أن يعقد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعا لإجراء نقاشات تتعلق بالصفقة التي وافقت عليها حركة حماس والخطة العسكرية للقطاع.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا شارع إيالون بتل أبيب وطالبوا بالتوصل لصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين، كما تظاهر عدد من عائلات الأسرى أمام منازل وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، واصفين إياه بالانفصال عن الواقع وجلب الدمار لإسرائيل.

كما قال المتظاهرون إن تحركهم يمثل جرس إنذار إضافيا للحكومة، مؤكدين أن إرادة المجتمع واضحة وتتمثل في إعادة الأسرى جميعا ووضع حد للحرب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طلاب ثانوية أغلقوا طريقا سريعا بتل أبيب وهددوا بمنع بدء العام الدراسي الجديد ما لم يبرم نتنياهو صفقة لإعادة الأسرى من غزة، وتأتي هذه المظاهرات قبيل اجتماع مرتقب مساء اليوم للمجلس الوزاري المصغر، إذ نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن الاجتماع لن يناقش الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس، وأضافت أن الخطة الوحيدة المطروحة حاليا هي إخضاع حماس وإبرام صفقة شاملة وفق الشروط الخمسة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن قادة الأجهزة الأمنية طالبوا بإجراء نقاش في المجلس الوزاري المصغر بشأن الصفقة الجزئية المطروحة حاليا.

الخطة العسكرية

كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الخطة العسكرية فقط -وليس قضية الأسرى- ستكون على جدول أعمال المجلس السياسي الأمني المصغر المقرر اليوم.

وأضاف أن الاجتماع سيركز على إقرار الخطة التفصيلية والجداول الزمنية ونشر القوات والتنسيق بين الأجهزة قبل بدء العملية، وأنه لم تعد هناك أي صلة بالمسارات السابقة لصفقة الأسرى أو لوقف إطلاق النار، وأشار المصدر إلى أنه إذا وُجدت صفقة فستشمل جميع الأسرى، أحياءً وأمواتا، وأنه "لا يوجد أي مؤشر على أن حماس مستعدة للحديث عن شروط إنهاء الحرب".

إعلان

كما أكد على عدم وجود أي استعدادات فيما يتعلق بالمكان المحتمل للمحادثات أو تشكيل الفريق الإسرائيلي أو كل التفاصيل الأخرى التي نوقشت الأسبوع الماضي.

موازاة مع ذلك، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار تعليقا على القرار الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل بأن هناك احتمالا كبيرا "ألا يعود بعض المختطفين إذا سعينا إلى اتفاق جزئي".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زوهار قوله: "إن حركة حماس شعرت بقوة كبيرة في بعض الأحيان مع سياسة إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين".

وأضاف زوهار أن "إسرائيل معنية فقط بصفقة تعيد جميع المخطوفين، يتم بموجبها نزع سلاح حماس وألا تبقى الحركة في السلطة بغزة".