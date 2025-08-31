بعد الخلاف مع ترامب.. الهند تسعى لتحسين علاقاتها مع الصين

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -أثناء اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الأحد- إن نيودلهي ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين.

ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ 7 سنوات لحضور اجتماع المنتدى الأمني الإقليمي الذي يستمر يومين، ويشارك في الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، في استعراض لتضامن دول الجنوب العالمي.

وفي مقطع فيديو على الحساب الرسمي للزعيم الهندي على منصة إكس، أخبر مودي شي أثناء الاجتماع قائلا: "نحن ملتزمون بتطوير علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمراعاة".

Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025

سلام واستقرار

وعُقد الاجتماع الثنائي بعد 5 أيام من فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، وقال مودي إن أجواء من "السلام والاستقرار" نشأت على الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا بين بلاده والصين، إذ وقعت اشتباكات بين قوات البلدين سقط فيها قتلى عام 2020، مما أدى إلى تجميد معظم مجالات التعاون بين الخصمين المسلحين نوويا، وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين فيما يتعلق بإدارة الحدود، دون ذكر تفاصيل.

وعقد الزعيمان اجتماعا في روسيا العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لتسيير دوريات على الحدود، وقال مودي: إن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والتي تم تعليقها منذ عام 2020، "يجري العمل على استئنافها"، دون تحديد إطار زمني.

كما وافقت الصين على رفع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة والأسمدة وآلات حفر الأنفاق، هذا الشهر أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الهند.