بريطانيا أقرب للاعتراف بدولة فلسطينية بعد تجاهل إسرائيل لمطالبها

SEVENOAKS, ENGLAND - AUGUST 8: British Foreign Secretary David Lammy looks on during a meeting with U.S. Vice President JD Vance at Chevening House on August 8, 2025 in Sevenoaks, England. US Vice President JD Vance and UK Foreign Secretary David Lammy are meeting for an official bilateral discussion at Chevening House, the Foreign Secretary's Grade I-listed summer residence near Sevenoaks in Kent, where Lammy is hosting the Vance family for the start of their UK holiday. Vance's itinerary is expected to also include a stay in the Cotswolds and a visit to Hampton Court Palace, and comes just weeks after US President Donald Trump vacationed in Scotland. (Photo by Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (غيتي)
Published On 31/8/2025
آخر تحديث: 22:02 (توقيت مكة)

قالت صحيفة غارديان إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيعلن أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني) غدا الاثنين أن بلاده لا تزال عازمة على الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل نظرا لأن إسرائيل لم تبد أي إشارة للاستجابة إلى مطالب لندن.

ووفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد، فإن لامي سيبلغ البرلمان بأن مسؤولين بالحكومة سيقومون بإجراء تقييم رسمي خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت للمطالب التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ونقلت عن مسؤول بريطاني قوله "سنقيم كل العوامل المرتبطة بالاعتراف، لكن بالنظر إلى ما تبدو عليه الأمور حاليا فإننا نمضي في مسار نحو الاعتراف في سبتمبر (أيلول)".

وكان ستارمر قد أعلن في 29 يوليو/تموز الماضي أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات ملموسة" لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.

وكذلك، أعلنت فرنسا وأستراليا وكندا نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضوء استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأوضحت الغارديان أن وزارة الخارجية البريطانية أمامها فترة تزيد قليلا على أسبوع لإكمال التقييم الرسمي لأفعال إسرائيل.

وقال مسؤولون كبار في الحكومة إن توقيت الاعتراف بدولة فلسطينية لا يرتبط كثيرا بعملية التقييم بقدر ما هو متعلق بالاعتبارات الدبلوماسية التي تحرص عليها لندن باتخاذ تحرك منسق مع فرنسا.

المصدر: الجزيرة + غارديان

